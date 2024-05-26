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娛樂

陳蕾洪嘉豪拒確認Jeffrey神秘拍檔 MC柳應廷8月合作開騷

柳應廷羨慕邱士縉與Rihanna合照︰有少少肌肉就事業起飛

【明報專訊】柳應廷（Jer）、張天賦（MC）、陳蕾、洪嘉豪、Dear Jane等前晚出席記者會，宣布音樂會分4場舉行，Jer及MC將於8月打頭陣。Jer笑言現場獨他一個非華納歌手有點驚訝；MC與Jer再度合作十分興奮，相信這組合會有火花，「我們私下傾過，今次不想只獨立唱自己的歌，可能會互唱對方作品；至於跳舞，大家好似很期待，若開會後覺得跳舞精彩，就會放入音樂會」。至於寧選跳舞抑或除衫？Jer獲MC大讚手臂結實，「我們還是撇除肌肉挑戰」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Jer稱MIRROR巡唱令他對台上表演感覺成長不少；完騷後較清閒，終可留港專注自己音樂，透露月底會推出新歌。對於隊友邱士縉（Stanley）獲邀出席內地活動，並與美國樂壇天后Rihanna合照，Jer表示十分羨慕。可認為Stanley事業起飛？Jer笑道：「起飛！一有少少肌肉就會起飛喇！所以大家現在都努力操肌。」

MC下月廣州開騷 首會內地粉絲

MC稱超級期待與Jer合作，因二人有太多可能；對於每次出歌被形容為「MIRROR成員殺手」，MC說：「在樂壇冇咩話殺唔殺手，鍾意咪分享，鍾意咪聽囉！」Jer稱很鍾意MC的歌，經常會唱和聽。早前MC被指遭公司雪藏，MC否認：「冇啲咁嘅事！這是經開會商討後的行程，因之後陸續有很多音樂騷，會將精力投放這裏，差不多日日有開工，不過都會放假，但未有機會去旅行，正期待下月廣州開騷。第一次見內地歌迷，希望給他們留下好印象。」之前有歌手在內地開騷臨時取消，可會擔心？MC表示只能做好自己練好歌，開騷方面全交公司處理。

稱神秘人十分靚仔 說話令人費解

陳蕾與洪嘉豪將與另一神秘人合作開騷，洪嘉豪表示未試過和師姐正式演出，十分期待，很想挑戰唱陳蕾的歌，但驚未夠實力。陳蕾說：「我覺得你都好有實力，難道你以為自己是偶像派嗎？不過亦怕被你出眾口才搞亂。」

洪嘉豪指陳蕾不止擔心他，還有另一人。陳蕾說：「驚3個困埋一齊冇晒氣質。」她透露該人十分靚仔，顏值高零死角，但說話方式和洪嘉豪一樣，令人摸不着頭腦。洪嘉豪稱與對方十分老友，曾合演電影，但強調為保持神秘，拒絕確認該神秘人是否Jeffrey（魏浚笙）。

曾被取笑 陳蕾考慮會否再跳舞

洪嘉豪被問需不需要曬黑一點配合該神秘人在台上除衫騷肌，「我在演唱會騷纖腰已是極限，只是不明白他曬黑，為何要除衫，才問一問他；不過面對他，都要保養皮膚，始終對方年輕，到時亦要看怎樣加增高鞋墊」。他透露想和該神秘人及陳蕾合作跳舞，被陳蕾笑指已搶了「華納舞王」位置。陳蕾會否再展舞技？她說：「我之前在《拉闊音樂會》與Ian（陳卓賢）、AK（江𤒹生）已挑戰過，但畀人笑咗好耐，我真的努力學過，硬住頭皮上台，結果咪畀人笑囉！花很多時間走出跳舞陰影，洪嘉豪是其中一個在社交平台留言笑我，我要再認真諗吓。」

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相關字詞﹕Dear Jane 洪嘉豪 陳蕾 張天賦（MC） 柳應廷（Jer）

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