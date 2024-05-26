樂易玲率TVB大軍賀《明報》 黎諾懿唔敢講生女 羅毓儀性感無底線

黎諾懿到場看見《聲夢傳奇》歌手，笑言被稱呼前輩感不習慣，「我想扮後生，大家叫我『懿仔』就可以，希望有機會跟年輕人合作」。不過他自認歌藝麻麻，當年成為「奧運六星」及唱奧運主題曲後，就決定向演戲及綜藝路線進發，「我只是少少音準問題，未至於魔音。有接登台騷，收錢唱歌會好好多」。他稱相對大仔黎峰睿（小春雞）音樂感強勁，稍後參與鋼琴表演，希望將來成就能媲美周杰倫、林俊傑，「最近發現小春雞開始長大識呷醋，他問我『點解經常同傳媒講想生女，生我不好嗎？』我不敢再亂講嘢」。他稱兩個仔夠晒數，有多點時間培育小孩。

何廣沛煲劇搵靈感

何廣沛跟《聲夢傳奇》歌手碰面非常感觸，因年齡較16歲的劉芷君大逾一倍，感覺時光飛逝。他表示剛與薛家燕、陳煒到大灣區拍旅遊節目，初次品嘗很多廣東菜式，暴食下體重急升，要狂做健身及拍攝以外忍口。他透露將拍攝大家族題材的時裝劇，笑陳曉華劇中角色地位「升呢」。是否演媽媽角色？ 他陰陰嘴笑拒透露，指劇中人物關係複雜，事前做好多功課，翻煲多套大家族題材劇集找靈感。

羅毓儀穿紅色吊帶裙性感現身，表示突破學生妹框架後，希望角色更多元化，「我無性感底線，視乎劇情和角色需要，如要像當年陳敏之背部全裸跑街也可以，但我背部不夠光滑多粒粒，要時間做美背療程」。她又否認因回復單身「無王管」，並非走性感路線，是同事說她打扮太細個，因不同場合要有不同打扮，讓監製和編劇覺得有可塑性。她稱7月拍新劇演女警，期待首次著制服演出。

冼靖峰承諾會騷肌

冼靖峰忙宣傳劇集《神耆小子》，前日抽空賀《明報》報慶。他表示拍劇外，亦想儲更多音樂作品，才計劃開演唱會。會否像張馳豪開演唱會騷肌？他承諾終有一日會試，要迎合作品主題，如跳唱快歌才會騷肌，或等開個唱先，要操練好才敢公開示人。潘靜文從小看《明報》，讀書時有通識科，透過閱讀報章了解時事。張馳豪平時留意網上即時新聞，父親有訂閱報章習慣。林智樂喜歡看《明報》娛樂版，入行後特別留意有關自己的報道和相片。男團LOONG 9-V成員黃奕斌稱上次見面會取消，很期待盡快跟絲粉見面。何晉樂稱親自為新歌作曲，希望大家留意。劉芷君想跟師兄、師姐合作，但目前先專注學業。兩季《中年好聲音》歌手拉大隊到賀，10名「中一生」下月假麥花臣場館舉行兩場《一班好聲音「十」力無限演唱會》，到時大曬唱功。

趙希洛密密接工作

同場嘉賓趙希洛離開無綫回復自由身逾半年，稱有很多新嘗試，如拍瘦身美容廣告，最開心跟《愛‧回家之開心速遞》舊拍檔鄧永健擔任私人晚宴司儀，很多人喜歡他們這對熒幕CP。同離巢無綫的蘇韻姿在謝東閔音樂學校擔任兒童英文音樂劇導師，並兼顧幕前演出，近日拍風水命理節目獲相士批過兩年行大運，今年是學習年，有為電影試鏡和斟洽再演音樂舞台劇。黃定謙與吳梓熙是古天樂旗下公司演員，有意自薦演出《九龍城寨之圍城》前傳，後者習洪拳20年，又學泰拳，有功夫底不擔心應付大量動作戲，黃定謙有做運動，自認身手不錯。

娛樂組

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