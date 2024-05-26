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娛樂

群星齊賀《明報》創刊65周年 伍允龍豬籠入水 盼鄭保瑞開《王九傳》

《明報》65周年酒會群星到賀 「王九」伍允龍成集郵對象

【明報專訊】《明報》創刊65周年，前日舉行慶祝酒會，演藝界與各界名人逾700位嘉賓到場分享喜悅，星光熠熠，齊祝《明報》65歲生日快樂。出席藝人中，人氣強勁的伍允龍成為風頭躉，薛家燕化身迷人Pink Lady到賀，搶盡鏡頭，陳志雲則自爆跟《明報》一樣大。

伍允龍近期憑電影《九龍城寨之圍城》飾演反派「王九」一角人氣勁升，到場時被嘉賓爭相包圍要求合照。對於作品反應好，伍允龍感謝觀眾喜歡，現在出街，市民見到他會大嗌「王九」，亦多了接廣告及電影工作，他說：「做藝人無論演什麼作品，得到觀眾歡迎都覺得好窩心，我要多謝導演鄭保瑞畀機會我演這個角色。（是否想導演開拍《王九傳》？）等導演安排，我當然有興趣啦！」他希望《九龍城寨之圍城》能帶動動作片再度興旺，透露自己的製作公司剛完成一部動作片，找來好兄弟安志杰合作，亦藉此畀機會新晉武打演員參與演出。他與安志杰、吳建豪逾20年前合演電影《少年阿虎》成為好兄弟，期待3人再合作拍戲，正策劃中。

薛家燕︰《明報》與我一齊成長

薛家燕（家燕姐）化身迷人Pink Lady到賀，搶盡鏡頭，不少嘉賓要求合照，她有求必應。

家燕姐說《明報》與社會息息相關，「《明報》與我一齊成長，數十年來在香港傳達信息，發放正能量，關心社會且愛護大眾。今（前）日是喜慶日子，我百忙中都要抽空來支持，希望《明報》繼續做得更好，為市民發聲，多謝《明報》為業界作出的貢獻」。

陳志雲︰報紙一定有得做

陳志雲認為報章在香港社會永遠有一定地位，「有些人說新媒體咁多，報紙仲有無得做？我認為一定有，報紙都可以將部分資源轉做新媒體，而且報紙有一定功能，可以有較詳盡、深入分析，新媒體未必做到。好高興《明報》65周年，65歲喎，我𠵱家先發覺，原來《明報》同我年紀一樣咁大！」

麥明詩不介意夫妻檔搵銀

麥明詩由飛機師丈夫盛勁為駕車接載到場，稱不介意夫妻檔搵銀，另一半雖然怕醜不慣面對鏡頭，亦肯盡量配合。除幕前工作，麥明詩也有正職，又與母親合作辦幼兒教育，最近為非牟利機構服務，幫青少年和成功企業家舉行交流會議，提供一個平台給年輕人發聲，自己做橋樑協助他們溝通。她認為幕前發展有限期，做幕後較能延續下去。

泳兒拍新歌MV拒跳舞

英皇娛樂歌手泳兒、艾妮、 洪助昇、曾傲棐、黃明德及黎展峯結伴出席。泳兒透露正錄新歌，由於要求高，歌詞寫了近3個月，要延遲推出，「新歌風格跟過往不同，節奏比較輕快，但因練舞及操弗身形需時3個月，故拒絕導演要求在MV跳舞，留待下次」。艾妮參加無綫節目《HOME即是識》後知名度大增，被讚是知識型藝人，計劃利用以前做護士的知識出書，教健康知識和如何照顧長者等，但不是想轉做才女。曾傲棐今年目標是出幾首不同曲風歌曲，向黃明德請教唱歌技巧，亦想向師姐泳兒請教心得。黃明德剛完成大學一年級課程，籌備新歌及努力寫歌。黎展峯與洪助昇不約而同健身操弗，後者表示稍後參與濕身演出，希望有好線條示人，黎展峯笑稱若操練有成績，不介意露一點半點。

楊安妮出席酒會感榮幸

MakerVille行政總裁魯庭暉率藝人陳俞希、楊安妮、許寶恆、劉瑞威及羅子熙一同出席出席《明報》報慶。楊安妮表示好緊張，也感到好榮幸，她與許寶恆說見到自己在報章出現，感到開心，現場有看酒會的相簿，有點讚自己的靚相。

娛樂組

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