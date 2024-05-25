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娛樂

【開箱】《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》 佐治米勒橫跨45年沙漠飛車夢

【明報專訊】79歲澳洲導演佐治米勒（George Miller）自編自導，《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）與《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）合演的動作片《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），不單是同系列第5部作品，亦是2015年《末日先鋒：戰甲飛車》的前傳，香港於周四（23日）開畫，美國趁將士陣亡紀念日長假期前上映，預計首4日票房收4000萬至4500萬美元（約3.12億至3.51億港元），跟上集成績不相伯仲，加上「爛番茄」網站綜合163篇影評文章得出88%高分，總算保持叫好叫座的優良傳統。

反烏托邦電影

佐治米勒自1979年執導《霹靂神探怒掃飛車黨》開始，45年來一直以同一世界觀拍攝整個反烏托邦電影系列，講述天然資源幾近耗盡的末世下，人類文明崩壞，彷彿回到蠻荒時代的弱肉強食世界，踏入澳洲的荒漠地區，更是無法無天飛車黨的恐怖戰場。續集《開路先鋒》及《末日戰士勇破雷電堡》仍然由剛陽味十足的米路吉遜（Mel Gibson）擔綱演出，直至近年荷李活女性主義抬頭，《末日先鋒：戰甲飛車》和《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》才改以查莉絲花朗（Charlize Theron）與安雅泰萊采兒接檔。

《芙莉歐莎》其實是《末日先鋒》的前傳，上集講述控制石油和食水的荒原土皇帝不死老喬（曉基斯拜倫飾），坐擁重兵鎮守沙漠「堡壘」，他的獨臂指揮官芙莉歐莎（查莉絲花朗飾）某日突然倒戈，帶着5名負責為他傳宗接代的妻妾逃亡，老喬盛怒下派遣死士「戰爭男孩」追殺，曾是公路巡警現淪為奴隸的麥斯（湯哈迪飾）冒死協助芙莉歐莎等人，最後雙方大戰，終於邪不勝正。電影未曾交代芙莉歐莎的身世背景，以及她冒死返回家鄉「綠地」的理由，今集正好填補這片空白。如果觀眾有興趣重溫《末日先鋒》，可到影視串流平台Netflix收看。

《芙莉歐莎》由同名主角的悲慘童年遭遇說起，她跟母親原本聚居於物資富饒的「綠地」，某日被統領鐵騎部隊的軍閥德曼圖（基斯漢斯禾夫飾）綁架，其母為救愛女亦遭折磨而死，芙莉歐莎被迫以德曼圖「女兒」身分苟且偷生，伺機復仇。野心勃勃的德曼圖偷襲不死老喬的煉油工廠，要脅後者平分珍惜資源，老喬討價還價後勉強答應無賴要求，條件是芙莉歐莎留下當他的小妾。當她長大後，當上運送物資的禁衛軍，更看準機會反擊德曼圖，為母報仇。

雷神變邪神

安雅泰萊采兒飾演上集女主角查莉絲花朗的年輕版，無論外貌與氣質均有幾分相似，唯獨身高有明顯差距，前者身材嬌小玲瓏，站在基斯漢斯禾夫身旁倒也像對父女。幸好安雅氣場搭夠，例如她以長槍遠距離狙擊基斯一幕，凌厲眼神加上百發百中的電腦特技配合，可謂殺氣騰騰；最後一幕她以「貓戲老鼠」姿態虐殺基斯，神情兇悍同時流露大仇將報的亢奮，她演來亦絲絲入扣。電影亦交代芙莉歐莎上集登場已失去左手的原因，竟是受傷被捕後為了逃亡而使出「金蟬脫殼」的自殘招數，雖然導演以暗場交代她「壯士斷臂」，效果仍然相當震撼。

近年以超級英雄形象深入民心的基斯，早在《蜘蛛頭監獄》和《賊眉賊眼大酒店》已曾扮演反派，不過導演佐治米勒坦承，在他心目中基斯從來不是扮演德曼圖的首選，直至後者試鏡，才驚覺對方為了贏取角色而努力鑽研劇本，把角色性格和思想揣摩得異常透徹，正如基斯接受美媒Variety訪問所說：「（德曼圖）是我從未演過的角色，他的人生充滿病態和扭曲，讓我演得很過癮。」事實證明只要做足準備工夫，雷神變邪神誰說不可能？

由於上集飾演不死老喬的曉基斯拜倫（Hugh Keays-Byrne）2020年逝世，因此今集改由《三千年的渴望》拉治曉（Lachy Hulme）頂替，在特技化妝加上口罩遮掩下，雖然易角，幸對觀感影響不大。

緊張刺激的飛車場面早已成為本系列的金漆招牌，今集焦點集中在芙莉歐莎有份駕駛的最強改裝運輸車上，內裏機關重重，設有巨型鋼爪及旋轉流星鎚等秘密武器，加上大量戰爭男孩在車身及兩旁護航，就算德曼圖多次圍攻亦未能奏效。部分動作場面亦令觀眾腎上腺素急升，例如芙莉歐莎在車上又爬又跳，一邊避開德曼圖手下偷襲，一邊維修車底漏油零件，真令人揑一把冷汗。不過，亦因動作戲分過度集中在同一汽車上，令到畫面有時變得重複，新鮮度驟減，仍不失可觀。

上映日期：5月23日

相關字詞﹕基斯漢斯禾夫 安雅泰萊采兒 佐治米勒 芙莉歐莎：末日先鋒傳說 開箱

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