「雷神」基斯名留星光大道 「鐵甲奇俠」羅拔唐尼致辭惡搞

羅拔唐尼表示此前問了《復仇者聯盟》其他拍檔，讓衆人以3個詞語形容基斯漢斯禾夫，羅拔指「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）形容他「荒謬，又煩氣地迷人」；「變形金剛」馬克路法奴（Mark Ruffalo）稱呼對方為「工作上的朋友」；「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）則指「雷神」是「第二個最好的基斯」。羅拔唐尼其後表示「雷神」基斯是最值得名留星光大道、最卓越的人之一。

基斯漢斯禾夫表示，以為2019年跟《復仇者聯盟4：終局之戰》一衆拍檔打手印腳印儀式，等同名留星光大道，當時還問自己的星星在哪，後來才知道是誤會；5年後他終得償所願，並在台上向老婆致謝及示愛，「我要向我美麗的太太道謝，在我整個事業中一直陪伴左右，給予無限支持和鼓勵，甚至把自己的夢想放一旁然後支持我，我永遠都欠了你。事實上在這特別的場合，沒有你在身邊，根本毫不特別，我愛你」。雖然基斯的謝辭冧爆「雷神嫂」艾莎柏德琪，但有網民批評後者的吊帶喱士裙似睡衣，打扮不適合出席此隆重場合。