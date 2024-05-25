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娛樂

amfAR籌款晚宴 狄美摩亞爆粗罵嘉賓 客串《艾蜜莉在巴黎5》212萬成交

【明報專訊】每年5月康城影展舉行期間，美國愛滋病研究基金會（amfAR）都會舉辦籌款晚宴，今年由《人鬼情未了》女星狄美摩亞（Demi Moore）擔任主持，當介紹雪兒（Cher）出場時受到現場嘉賓高聲打斷，狄美忍不住爆粗斥責對方；今年籌款項目包括有機會客串Netflix人氣劇集《艾蜜莉在巴黎5》，最終以25萬歐元（約212萬港元）成交，不過美媒《Variety》引述消息指Netflix還未拍板開拍《艾》劇第5季。

今年amfAR籌款晚宴照例吸引不少名模明星捧場，包括金像影后楊紫瓊、流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）女兒帕里斯（Paris Jackson）、女歌手Kelly Rowland、《四個婚禮一個葬禮》安迪麥杜維（Andie MacDowell）、《希魔撞正殺人狂》女星戴安古嘉（Diane Kruger）、《狂野時速》米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）、英國約克公爵安德魯王子前妻莎拉、《天橋驕子》主持兼德國名模Heidi Klum與女兒Leni，以及《日出前讓戀愛開始》女星貝拉科恩（Bella Thorne）等，場面星光熠熠。

去年榮升外婆的61歲狄美摩亞擔任大會主持，介紹《月滿抱佳人》奧斯卡影后雪兒出場，形容對方是「格林美、奧斯卡及艾美獎得主」，此時坐在後方的嘉賓高聲打擾，狄美被迫暫停，最後忍不住說：「坐在後面的人，你是艾美獎得主嗎？我可不這麽認為。」言辭間更夾雜粗口，引發現場觀衆笑聲及歡呼，狄美隨後繼續講辭，形容雪兒是最有才華、最成功及最受歡迎的表演者。

今年的拍賣品不少以高價出售，包括已故藝術家安迪華荷（Andy Warhol）以「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）為模特兒的石版畫，以35萬歐元（約294萬港元）成交；已故英女王伊利沙伯二世的肖像畫配以施華洛世奇水晶鑲邊畫框，則以47.5萬歐元（約399萬港元）出售。Chanel、Dior、Louis Vuitton等名牌合共26款的「童話故事」時裝系列，最後有善長以50萬歐元（約420萬港元）投得。客串《艾蜜莉在巴黎》第5季及參與第4季首映禮也是今年的競投項目之一，最後以25萬歐元成交。雖然主持這項拍賣的名模Winnie Harlow及帕里斯表示，《艾》劇第5季將於明年中開拍，不過據美媒《Variety》引述消息報道，在影視串流平台Netflix上架的《艾》劇，其實還未拍板開拍第5季，而且第4季也分拆兩部分於8月及9月上架，到底首映禮何時舉行，仍是未知數，因而令這件拍賣品看來有點異相。《Variety》曾向《艾》劇監製戴倫施達（Darren Star）查詢，但截稿前仍未回覆。

Kelly Rowland暗示保安員歧視

另一方面，前女團Destiny's Child成員Kelly Rowland日前出席康城影展競賽片《Marcello Mio》首映禮，行紅地氈時遭保安員驅趕，雙方疑因此爭執。據悉康城影展嚴禁嘉賓逗留紅地氈太久及自拍；Kelly前晚出席amfAR籌款晚宴，首次回應此事，稱會堅持立場，「其他女人長得不太像我的，倒沒有受到譴責及驅趕」，暗示與其衝突的保安員有種族歧視之嫌。

相關字詞﹕艾蜜莉在巴黎5 狄美摩亞 amfAR晚宴

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