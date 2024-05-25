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娛樂

「細龍生」鄭世豪宣布離巢 效力無綫24年沒浪費光陰

【明報專訊】在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演細龍生（龍力士）的鄭世豪近月盛傳約滿離巢無綫，但一直未有回應，同劇「大小姐」林淑敏曾向傳媒透露鄭世豪是約滿，感到不捨。

「沒有打算 一切隨緣」

鄭世豪昨在社交網上載一張準備飛往「睇我唔島」的機場照片宣布離巢，他寫道：「感謝有一個平台，讓我可以成長學習發展了24年的人生，感激曾經信賴、信任合作過的一班伯樂，如無大家一點一滴的提點、愛護、支持及教導，就沒有仍堅持的鄭世豪可以出現了。」他透露昨晚是道別的一夜，不知離開一個小社區後會如何，也沒有打算，一切隨緣。他感激觀眾支持，令他能夠讓爸爸媽媽感動過，讓家人放心，感覺沒有浪費這24年的光陰，他說：「得失，有得必有失；捨得，有捨才有得！人生得失，你需要淡然一點；做到捨得，你需要灑脫一點！很多事情，不如願，唯有淡看才從容；很多東西，成負重，唯有減負才輕鬆！」

鄭世豪昨日回覆傳媒說：「之前未有即時回覆，因為當時的傳聞，我都一頭霧水，你哋熟悉我的，也知我不會亂答嘢博新聞，及後我才終於得知真相，也正想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響我家人，這我就更加不再回應了。」他亦在社交網限時動態貼嚴正聲明：「逢有人問我知唔知邊個嘅電話，我都會先詢問當事人的許可及交代咩事，才會再將人家的資料讓他們自己交換的，完，明唔明？」

娛樂組

相關字詞﹕鄭世豪 細龍生（龍力士） 愛‧回家之開心速遞

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