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娛樂

最粗糙原始方法還原九龍城寨 美術總監麥國強：滿意又遺憾

【明報專訊】電影《九龍城寨之圍城》贏盡口碑及票房，港澳票房截至昨日收逾7000萬元，位列香港電影史上華語片總票房第4位，在內地亦大收近6億元人民幣。片中以5000萬元還原昔日九龍城寨的面貌，寫實的場景及道具，勾起上一代觀眾的回憶，亦吸引新生代觀眾對九龍城寨的好奇，紛紛希望保留電影場景作參觀之用，古天樂曾說期望能做旅遊景點，帶動香港旅遊業。政府日前在香港盛事年表記者會上亦提到得悉電影場景已拆除，但未有棄置，正與有關方面商討，看能否將部分場景拿出來，讓公眾人士、旅客打卡。片中場景引起極大迴響，美術總監麥國強與團隊功不可沒，他解構整個構思及搭建過程遇到的困難。

娛樂組

美術總監麥國強過往憑《智齒》及《十月圍城》獲金像獎最佳美術設計獎，他在港土生土長，從小在密集的新舊大廈中生活，對九龍城寨有親近、平常的印象，但又有一種敬而遠之的神秘感，以往都是選擇繞道從外圍走過，到拆卸都未有真正踏入過城寨。他形容1980年代的九龍城寨是一個巨大裝置，通過人與人之間建立的生活環境，亂中有序的大廈，上下拐彎抹角的樓梯和錯綜複雜的水喉、電線，反映當時社會一部分狀態和歷史。

設定寫實帶點漫畫風

籌備拍《九龍城寨之圍城》時，麥國強稱美術風格一開始有些難設定，收到劇本時，知道是改編小說，但又跟漫畫建構一些風格，要小心處理，「九龍城寨是個百多年歷史的見證，交融近代香港文化和社會變遷，不能太離地又不可太寫實，跟導演鄭保瑞最後決定風格，是寫實並帶點漫畫風，創做一個外觀望而生畏又帶着神秘感的城寨，給人一種不是你隨便來的地方，但內在卻充滿生機，混雜環境中也能體會到生活的和諧，居民守望相助和溫情的城寨」。

表達城內人逆境求存

美術團隊前期做了不少資料蒐集，接觸住過城寨的街坊，最重要是如何將以前的相片及資料，從中想出他們當時的生活狀態，焦點放在生活細節，找出城內人間有情，不再聚焦在黃賭毒，更深入了解城寨裏的世界是怎樣，「普遍人對城寨印象是神秘三不管地方，我們不想從這角度睇城寨。城寨從1970年代開始，不到10年，人口由一萬人增加3倍，背後有很多豐富故事值得發掘，認識這個1980年代經濟起飛的香港、在黑暗裏又充滿生機的城寨，想表達另一種生命力，一種希望，那年代生活在城寨的居民，儘管生活條件差，但每個人都找到自己的方法逆境求存，樂觀面對環境活出心中樂土」。

打穿牆壁 穿梭大廈狹縫

麥國強認為首要創造一個大家都相信的九龍城寨，讓觀眾有代入感，故事才可說下去，「由於書籍、網上資料及圖片只是城寨一小部分，還有很多地方未見過，所以我們將城寨幾個最常見、最深刻印象的地點複製出來，讓觀眾一睇就認得，如水龍頭、北門入口的士多等，觀眾相信這個九龍城寨存在，便能天馬行空創作更多有趣地方配合故事發展，希望觀眾以第一身代入探索九龍城寨其他未見過的空間，如陳洛軍（林峯飾）來回穿梭滿佈電線和水管的窄巷，我也利用這些錯綜複雜的水管、電線等元素交織出特別視覺效果，加强steampunk風格」。他指另一重點設計概念是把大廈內外牆壁，以及地面樓層之間打穿，在電影裏常見很多破牆及破洞，這設計是從人物背景研究，以及針對拍攝功能考慮而來，片中龍捲風（古天樂飾）等人在城寨各處把風以防外勢力入侵，他們對城寨地理環境、大廈互相交錯的結構瞭如指掌，所以他們打通一些大廈內外牆壁，方便靈活穿梭大廈之間及狹縫，建立特有路線系統，用最短距離和時間走通城寨各處，有場戲信一（劉俊謙飾）利用這特殊路線來追截誤闖城寨的洛軍。

因應劇情加入不同色調

麥國強說：「我們通過資料參考城寨現實生活環境，有各式各樣的店舖，如煙霧瀰漫的食品加工場，五金工業的噪音等，我運用不同的淡藍及淡綠為主色調，營造steampunk的粗糙世界，再加入淡黃的底色，希望帶出生活的溫和，我想讓觀眾可更接近現實，第一身去睇這個世界，希望得到是一種活力、熱血的氣氛。」他又因應個別劇情所需加入不同色調，如茶檔是重要主景，採用米黃、啡、褐及橙等暖色調營造溫馨舒服又有人情味的環境，大家辛苦工作後食碗叉燒飯，居民一起睇電視，是輕鬆歡笑的地方，也是洛軍第一次坐下來食叉燒飯，感受到人情溫暖。相對一梯之隔是洛軍的暫時棲息地方，用深綠松及深湖水藍做主色，襯托洛軍在黑夜裏一個人獨自睡在尼龍牀上的冰冷寂寞感，以反差色調，表達洛軍不穩定的情緒，「整個城寨內在設定，放在居民的日常生活點滴，顏色豐富一點，沒有太用力聚焦在三山五嶽的一面。電影結尾的九龍城寨黃昏全景，我把色彩保留明亮一點，希望感受到黃昏也有光明，人生任何時候都可以充滿機會」。

主場景由賭檔變茶檔

整個九龍城寨設計，麥國強在開拍前一年已有構想，但疫情影響停了半年，重新開始時只有4個月時間籌備，不過大部分場景已有概念，設計部分順利。質感效果處理往往比製景時間更長，如按施工圖搭建會太工整，他每天與施工團隊在現場指手劃腳，爬上爬落，用最粗糙原始方法搭至東歪西倒，只要改得好便更有價值，就算到最後一分鐘，他都會盡最大能力配合，「最早設定是賭檔，個景已搭好一半，擺設家具也準備好大半，最後改動變成茶檔，是十分準確和有價值，因如保留賭檔，完全不是這結果，大家睇完部戲會明」。

蒐羅舊物 如文物考古學家

麥國強說到最大難度是時間不夠，「那時常希望一日有48小時，另一難度是如何給這個城寨有生活實感，我努力用盡各種方法還原1980年代的九龍城寨，因有大量資料圖片和影片，好多人對城寨有研究，故更加要求真實，不停研究各樣細節，一磚一瓦、地勢及居民生活的風味和痕迹，去找大量舊物、舊木頭及材料等，幫助呈現城寨，好像變成一個文物考古學家，對一切要求都不一樣，但我們根本連一根原有城寨的木頭都沒有，如何還原？世界上只有一個已消失又獨一無二的九龍城寨，我調整自己思維，其實是要仿製一個為電影而生的九龍城寨，就完成今天的成品，我相信在設計和完成度已達到商業上的需求，滿足到畫面的功能。整個製作過程充滿刺激又滿足，留下滿滿的回憶」。他對每個場景都滿意但又好似有些遺憾，讓他感恩和驕傲，是跟一班十分優秀的美術部同事日以繼夜拼搏，200分投入及付出，共同成就這些精彩場景。

相關字詞﹕美術總監麥國強 九龍城寨之圍城

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