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娛樂

星野源被指搭上女主播 事務所5000萬封鎖消息 新垣結衣發文否認婚變

【明報專訊】35歲女星新垣結衣與43歲歌手星野源因合演日劇《逃避雖可恥但有用》結緣，並於2021年拉埋天窗，至今3年。兩人婚後多次傳出婚姻亮紅燈；前晚星野源被指與NHK電視台女主播林田理沙出軌，為阻止緋聞曝光，星野源更被指豪擲10億日圓（約5000萬港元）封鎖消息。罕有發文澄清的新垣結衣，亦在社交網否認婚變。

文：蘇珮欣

日本傳媒報道，日本網紅「瀧澤加連」（Takizawa Gareso）前晚在社交媒體X發文，聲稱一名頂級女演員與男歌手的婚姻岌岌可危，後者跟NHK電視台已婚女主播發生不倫戀；又指原本有媒體打算今年元旦公開相關新聞，但男方所屬事務所支付了10億日圓（約5000萬港元）封鎖消息，並指該男歌手與女演員感情破裂，但為了事業，暫時選擇不離婚。至於該名女主播，婚後不久即被揭出軌，因此遭丈夫趕出家門，現時只能在網吧度宿。

「瀧澤加連」的社交媒體發文，即時掀起熱話；文中雖沒指名道姓，但外界認定主角是新垣結衣與星野源。據日媒報道，自去年起不時有傳星野源有婚外情，加上他曾與NHK的35歲已婚女主播林田理沙合作主持音樂節目，後者碰巧最近傳出離婚。

新垣結衣在日本有「國民老婆」之稱，不少網民在未有當事人回應前，已開始狠批星野源，直指他「娶了新垣結衣，竟然還搞外遇」、「讓新垣結衣哭的男人，全日本都會憎恨你」等。星野源所屬事務所Amuse見群情洶湧，前晚深夜急發聲明否認出軌傳聞，「關於星野源的爆料內容完全不屬實，公司也沒有如帖文所指，花錢封鎖新聞」；稱不論發文有否明確提到藝人名字，皆構成誹謗罪，將對不實傳聞採取法律行動。

新垣結衣的官方社交媒體X，相隔一年更新信息，前晚罕有回應，「那些引發騷動的謠言不是事實，感謝所有關心我們的人，請不必擔心」。隨着新垣結衣與星野源火速否認，網民開始轉「風向」，指摘網紅為吸點擊發假新聞。日本爆料雜誌《女性自身》昨日發文稱，沒有星野源婚外情的採訪素材，間接替他澄清。

新垣結衣獲頒女配角獎

另一方面，新垣結衣前日出席《第33屆日本電影評論家大獎》頒獎禮，憑《正欲》獲最佳女配角，她致辭時表示，首次獲得女配角獎非常高興，「這部電影教會我很多事，今後也會以自己的方式繼續努力」。《火影》奪最佳電影，《波紋》荻上直子膺最佳導演，《Winny》東出昌大及《波紋》筒井真理子分別稱帝封后。

相關字詞﹕星野源 新垣結衣

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