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娛樂

【娛樂場】內地劇《警察榮譽》 新仔成長日記貼地引共鳴

【明報專訊】內地人氣男星張若昀跟李沁主演的《慶餘年第二季》熱播中，張若昀由參演《無心法師》受注目，後來演出《法醫秦明》與令他爆紅的《慶餘年》，奠定小生地位。

張若昀與白鹿、徐開騁、曹璐與王景春合演的《警察榮譽》，2022年播出時相當受歡迎，在豆瓣評分高達8.5分，他演見習警察極討好。港台電視年前曾播出《警察榮譽》，現仍可在港台網頁重溫全劇38集，最近亦在myTV SUPER上架。

《警察榮譽》講述在平陵市八里河派出所發生的事，這是全市出動最頻密的派出所。5年來沒有新人加盟，突然獲安排4個見習警員到派出所，分別是李大為（張若昀飾）、夏潔（白鹿飾）、楊樹（徐開騁飾）與趙繼偉（曹璐飾）。

性格決定命運

派出所所長王守一（王景春飾）因應4人背景安排不同前輩警員當師父，初報到時似有待遇差別，其實王所長用心良苦。其中夏潔最受保護，因為她的父親是八里河派出所前所長，受同僚敬重，最後因公殉職，當時夏潔仍是小孩。她決志繼承父業做警察，但眾人對她處處保護，大感無奈。

楊樹是北大法學碩士，到派出所體驗從低做起，性格刻板正直。李大為一出場就惹麻煩，在警校的成績是最低幾名僅及格，被局長以「搭豬頭骨」方式安置到八里河，雖口沒遮攔，但偵查頭腦好清晰。趙繼偉則是4人中的透明人，總被忽視。

採群像多視角敘事

4名新仔一開始對警察這個職業懷抱各種憧憬，然而當面對巨大的工作壓力、尖銳的矛盾衝突，經歷困惑與挫折，曾迷茫與懷疑，甚至有放棄的念頭。在王所長與前輩警察身教下，各人在工作中獲得成就和榮譽感。

《警察榮譽》導演丁黑形容此劇是「一部群像戲」，沒有跌宕起伏的人物命運，沒有大開大合的故事情節，只有雞零狗碎的日常。要在平凡而微妙的眾多人物和關係中尋找能讓人產生共鳴的東西，他採群像多視角敘事，透過4個初出茅廬的見習警員，在新工作環境，戰友與經歷各種案子講故事。

4個年輕人，有時還包括一班「師父」和所長，每個人的視角，既有客觀亦有主觀，將故事變得更立體，讓人多角度思考。

徐開聘劈腿傳被飛

據聞《警察榮譽》第二季劇本已完成，粉絲十分關注，由於徐開聘被爆劈腿而淪為網民斥責的渣男，有傳第二季被飛出局，他演的警察高材生楊樹角色會被取代；新加入《以愛為營》的魏哲鳴，成派出所生力軍。

相關字詞﹕白鹿 張若昀 警察榮譽

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