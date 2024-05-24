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娛樂

受《醉拳》影響最深 伍允龍恨畀成龍打一槌

【明報專訊】伍允龍在電影《九龍城寨之圍城》演活大反派「王九」人氣急升，日前到新城廣播接受譚玉瑛主持的節目《QK玉瑛室》訪問，帶同由美國回港的媽媽參觀電台。他開心電影反應好，透露7歲跟家人移民美國，爸爸在當地開武館，自小接觸功夫，真正深入研究功夫在13歲，「當年我畀外籍小朋友一拳打落心口，打到瞓喺度，那時覺得自己練功夫多年，點解會唔打得？原來細個學的功夫比較皮毛，之後開始深入研究中國搏擊，利用這個技術保護自己」。沒想到鋪下入行做動作演員和導演機會。

伍允龍稱外國人很喜歡看功夫片，覺得成龍很有型，小時候曾幻想如果有日在銀幕上打功夫就好。那時租錄影帶回家看，好記得睇到成龍主演的《醉拳》盒帶花了，此片對他影響最深，「成日想如果有機會喺香港畀成龍打一槌就好喇」。

與林峯打出兄弟情

伍允龍視成龍為動作片偶像，每次拍動作片必定硬橋硬馬真功夫，大爆拍《九龍城寨之圍城》與林峯追打戲分時，曾弄傷大髀，「拍我喺城寨冷巷跑來跑去，跳過3級樓梯，一落地聽到『卟』一聲，原來大髀肌肉撕裂，休息了一星期。返去拍果欄追林峯戲，拍了成晚又傷過」。他與林峯首次合作成好兄弟，「拍這類型戲同打一場仗冇分別，一齊經過咁辛苦經驗，一cut機就好照顧對方，變成戰友」。

娛樂組

相關字詞﹕王九 九龍城寨之圍城 伍允龍

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