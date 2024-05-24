受《醉拳》影響最深 伍允龍恨畀成龍打一槌

伍允龍稱外國人很喜歡看功夫片，覺得成龍很有型，小時候曾幻想如果有日在銀幕上打功夫就好。那時租錄影帶回家看，好記得睇到成龍主演的《醉拳》盒帶花了，此片對他影響最深，「成日想如果有機會喺香港畀成龍打一槌就好喇」。

與林峯打出兄弟情

伍允龍視成龍為動作片偶像，每次拍動作片必定硬橋硬馬真功夫，大爆拍《九龍城寨之圍城》與林峯追打戲分時，曾弄傷大髀，「拍我喺城寨冷巷跑來跑去，跳過3級樓梯，一落地聽到『卟』一聲，原來大髀肌肉撕裂，休息了一星期。返去拍果欄追林峯戲，拍了成晚又傷過」。他與林峯首次合作成好兄弟，「拍這類型戲同打一場仗冇分別，一齊經過咁辛苦經驗，一cut機就好照顧對方，變成戰友」。

娛樂組