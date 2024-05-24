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娛樂

五月天忍半年 還假唱清白 阿信首開腔：外界攻擊難忘懷

【明報專訊】台灣樂團五月天去年11月在上海舉行8場演唱會後陷假唱風波，有內地音樂博主指控五月天上海演唱會中，有5首歌疑經過修飾，有假唱嫌疑，事件引起軒然大波，五月天方面發聲明澄清是惡意攻擊。事件由上海文旅局執法總隊介入調查，日前有報告，經核查未發現舉報所涉及的違法行為。

風波期間焦躁不安

五月天獲還清白，近日在北京國家體育場（鳥巢）舉行10場《回到那一天》25周年巡迴演唱會，主音阿信在演唱會上首度開腔提到假唱風波，「我知道這陣子讓大家擔心了，這不是一段短短的日子，是長達半年的不安和焦躁。甚至我希望有人能從天而降，還給你正義……」

阿信稱在網上看到粉絲關心的發文和支持，反而更想鼓勵大家，「其實對我來說，希望給你們鼓勵，給你們支持，告訴你們怪獸沒事、瑪莎沒事、冠佑沒事、石頭沒事、我沒事，真正讓我擔心的是你們」。

對於過去半年外界攻擊，不友好的言論，阿信透露這段時間的感受，「在五月天25年的時候，該怎麼說呢？就說是印象深刻吧，或說很難忘懷，每一個在污泥中艱難往前走的人，這一路上又何嘗不是飽經質疑、挫折。而對五月天，我知道你們用盡了全力，握緊了拳頭，咬緊了牙關」。

感謝歌迷不離不棄

阿信感謝每一名粉絲，「謝謝你們，也許我們是沒有血緣的兄弟和姊妹，請相信我們這一生永遠感謝你們，為你們而唱。當天所有鋪天蓋地，好像世界末日一樣風雨過後，留下來的是我的天空，是我的鳥巢，是你，還有我，就在這裏，我們就在這裏，這就是最好的證明」。觀眾不停高喊加油，歡呼聲此起彼落。

娛樂組

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