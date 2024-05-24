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娛樂

老公送22卡綠寶石戒指賀「登六」 無慾翁靜晶計劃將來拍賣做善事

【明報專訊】翁靜晶前天（22日）60歲生日，正式「登六」，丈夫何猷彪與家人、朋友為她慶祝。她不介意公開年齡，生日蛋糕以60支蠟燭圍邊，點着後火光熊熊，壽星趕忙吹蠟燭。翁靜晶稱每年收老公生日禮物必有意見，皆因對方每次送名貴首飾皆被她「哦」，認為應將買首飾的錢做善事，自己不需要名牌包或首飾。今年遭何猷彪投訴，問為何老公不能送禮物給老婆？因此翁靜晶今次欣然接受22卡哥倫比亞綠寶石戒指，「將來都係拍賣變錢捐出」。

翁靜晶在社交平台上載跟老公何猷彪和親友慶祝60歲生日飯局片，壽星面對點着60支蠟燭的生日蛋糕，表現冷靜，趕忙吹熄蠟燭，之後跟老公深情對望又依偎，在家人與朋友起哄下親嘴，甜蜜滿瀉。

翁靜晶留言：「60歲生日，和家人一起過。60支生日蠟燭，非常壯觀，卻再一次又燒着了蛋糕！火燒旗杆是『長嘆』，火燒蛋糕希望也喻意『不再操勞』。何猷彪第二次炮製火燒蛋糕，但願有機會再看到第三次、第無限次，愛是永恆，友誼長存。」

夫妻常為送禮爭拗

翁靜晶接受《明報》電話訪問，透露今年何猷彪送上22卡哥倫比亞綠寶石戒指，至於旁邊的鑽石價值她不清楚，「佢年年都會送禮物，我會話買首飾的錢不如捐出做善事。今次他要求我戴下先，將來可以拍賣捐出，不要每次他買禮物也惹我不高興。他認為不公平，點解老公不能買禮物給老婆」。何猷彪對她說買禮物不會影響捐錢做善事，她也妥協沒有再為這些事爭拗。

享受用70蚊手袋

翁靜晶稱一向不喜歡戴首飾，每次收到首飾都是收埋，何東家族有專供鑽石首飾的珠寶商，何猷彪每次買首飾給她，因她不肯戴而沒有展示機會，連珠寶商也有怨言，「我阿媽都有話我連耳環都唔戴。首飾對我而言是負累，怕不小心遺失，壓力好大。之前很多名貴包包已拍賣做善事，我現在用70蚊的手袋不會有壓力，享受無壓力的人生。若嫌我寒酸而不做朋友的，我不稀罕，也不想有人因為我有錢而靠近我」。

生活無憂 回饋社會

翁靜晶好開心60歲生日，冧爆說老公當自己16歲，「感覺好幸福，家庭都好幸福。現在我是無憂，但又有先天下之憂而憂的感覺，自己活得好好，知道有些人生活困難，好想幫助他們。我都經歷過生活要捱好辛苦，現在是人生另一階段，對物質和生活質素要求降低了，希望可以做多些貢獻社會」。她的細女兒劉幸兒2018年跟拍拖4年的意大利籍男友Roberto在英國結婚，現育有3女，榮升外婆的翁靜晶稱女兒有給她生日驚喜，寄了很多禮物給她。

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