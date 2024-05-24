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娛樂

羨慕男友與Rihanna合照 李炘頤認Stanley行運

Alina指男友Stanley收成期 George擔心忘詞 無意騷肌

【明報專訊】李炘頤（Alina）與P1X3L成員歐鎮灝（George）昨日出席活動，Alina母親節期間陪媽媽到意大利及維也納旅行剛返港，錯過男友邱士縉（Stanley）的MIRROR巡唱澳門站尾場。她稱每年母親節都想帶媽媽旅行，計劃下次去日本滑雪，但怕有危險，可能要弟弟及Stanley陪同。有指已約滿ViuTV？她表示尚有一段時間，感謝公司一直給予自由，讓她多方面發展，包括繼續當藝人和KOL。

George稱演唱會不騷肌

Stanley完成MIRROR巡唱後赴上海，出席美國樂壇天后Rihanna創立的品牌發布會。Stanley在社交網分享與Rihanna合照，留言表達興奮心情，寫道：「阿媽我應該入緊運。」Alina替男友開心又羨慕，認同男友行運，「他之前好努力工作，現在是收成期。今次活動邀請在兩星期前才收到，我無緣去，但有提Stanley記得要自拍」。她當然想跟Rihanna合作，「如果能跟她合作，簡直是人生壯舉」。

George為5月31日假九展舉行的PIX3L演唱會落力備戰，形容心情不算太緊張，只擔心忘記歌詞，「到時家人、中學同學、朋友都來撐場，不想令大家失望，現努力排練」。他笑言P1X3L沒計劃在演唱會騷肌，但羨慕Stanley有健碩身形，視為目標，希望努力操弗，下次開騷才考慮展示成果。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 李炘頤（Alina） P1X3L成員歐鎮灝（George）

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