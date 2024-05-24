鄭秀文全泰國班底炮製《心魔》MV 伙40舞者真摯演繹 拍到毛管戙

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鄭秀文（Sammi）去年受長新冠後遺症影響聲沙、咳嗽，體力及聲線需要時間完全恢復，因此將演唱會延期。經過休養，身體狀態甚弗，正積極準備演唱會，並推出新歌《心魔》。Sammi日前接受商台訪問，談到去年身體狀况需半年時間才好轉，「感染新冠病毒後感到非常不舒服，成日覺得唞不到氣，之後入院詳細檢查，發現身體一氧化氮指數好高，喉嚨同氣管發炎，因我無對症下藥，幸之後服藥及中醫調理，今年初才恢復體力，積極管理健康，慢慢恢復工作」。她稱工作數十年，利用這段時間重新認識自己，對復辦演唱會更有信心。

讚導演拍出歌曲靈魂

Sammi新歌《心魔》MV充滿電影感的拍攝手法，是她入行以來從未試過。她專程飛到泰國拍攝，導演Kero、拍攝團隊、40名舞者和排舞師都是泰國最頂尖的陣容，加上分別在舊式劇院和郊外的校園取景，MV每一個畫面，都能震撼入心，她說：「今次MV比較特別，親身飛到泰國搵一名當地導演操刀，整個拍攝團隊、舞蹈員、排舞師等，全部來自泰國。事緣我在YouTube睇到一首歌的MV，好鍾意該導演的拍攝風格，心想如搵到對方拍MV定可將首歌昇華，多謝經理人（郭啟華）搵到該導演成就這件事；飛到泰國拍攝非常值得，團隊好專業處理畫面、意境，我覺得拍到這首歌的靈魂，這一點相當重要，我一路拍，某些鏡頭甚至會令我起雞皮，舞蹈員不止跳舞，他們身體律動，都有好多情緒在入面，絕對將我這首歌的畫面處理到極致狀態。」

保持最佳狀態迎演唱會

拍MV行程緊密，Sammi黃昏抵達當地馬上到酒店試衫及試戴不同顏色的隱形眼鏡，以及戴長假髮給髮型師修剪等。翌日早上9時埋位拍攝，當日氣溫高達36度，一直在悶熱的外景拍攝，直到凌晨1時才收工。她為保持最佳狀態迎接演唱會，未敢品嘗當地美食，但覺得一切辛苦都值得，尤其跟40名泰國舞蹈員共舞的畫面，充分表達歌曲的意境及主題，「其實好多唯美畫面，搵40名舞蹈員拍攝，即使是一個好簡單動作，人多動作又齊整時，就有一種好強大震動感覺，好容易令人進入歌曲情緒，能拍到《心魔》的主題」。

每個場景造型都鍾意

MV中，Sammi有不少獨特造型，其中一件大褸因重量十足，令她舉步難行；另外身上的紋身貼紙要花近45分鐘剪貼，每個造型、細節都非常用心。問她拍MV最難忘哪個時刻和造型？她說：「每一個時刻、每一個場景我都好鍾意，導演處理每個場口和細節，燈光和意境都不一樣，每個場景我都未拍過，就連類似都未試過，感覺好新鮮。去到現場，最震撼是舞蹈，甚至咪嘴唱歌部分，有好多連我都意想不到，勾起我好深的情緒走出來，令畫面好強烈。因為那刻情感是真實，舞蹈員亦都是帶住豐富情緒演繹，某些場面令我毛管戙，一切都來自真摯的情緒。」