【娛樂場】《張國榮告別樂壇演唱會》足本版專輯首發行 重新混音打造哥哥感性時刻

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哥哥1989年9月突然宣布退出樂壇，當年33歲的他在記者會上表示假紅館舉行33場告別演唱會，一場個唱代表一年歲數。在演唱會最後一場，哥哥唱完最後一首《風再起時》時向觀眾告別，台中央升上一個咪座，他將手上的銀咪雙手插在咪座上，然後走回後台，以示正式告別樂壇。

香港環球唱片公司近日首度發行《張國榮告別樂壇演唱會》足本版專輯，34年來首次完整收錄哥哥告別演唱會所有歌曲，除跟資深歌迷集體回憶，也讓新世代樂迷見識哥哥的舞台魅力。

英國尋得失落母帶

哥哥當年在香港娛樂圈黃金時期宣告演唱會後退出歌壇，全城哄動，時至今日，仍為人津津樂道。環球唱片（前身寶麗金唱片公司）旗下的不同品牌，過去曾多次推出《張國榮告別樂壇演唱會》的唱片產品，每次均大受歡迎，銷量甚佳。近期推出的《紅館40》系列，《張國榮告別樂壇演唱會》成最高銷量唱片，可見樂迷對哥哥的告別演唱念念不忘，熱情不減。

環球唱片多年來為未能推出哥哥告別演唱會完整版唱片耿耿於懷，畢竟這是哥哥音樂生涯的重要一章，一直無法完整呈現，有遺珠之憾。直至有一次，香港環球聯絡英國有關方面，在他鄉尋回失落多時的新藝寶唱片公司母帶，順利帶回香港後製，如願以償，讓哥哥告別演唱會的足本版重現。

環球中文唱片部同事不敢怠慢，投入龐大資源，以最高規格對待。不再沿用以往的混音，斥資聘請專家重新混音，在保留哥哥的原汁原味和個人風采之餘，讓音色更具質感與立體感，無論用耳機收聽，或是音響組合享受，同樣有驚喜。

收錄哥哥深情絮語

《張國榮告別樂壇演唱會》專輯收錄過去從未有的曲目，包括《偏心》、《無需要太多》、《放蕩》、《最愛》、《儂本多情》、《Medley：抵抗夜寒／黑色午夜／熱辣辣》、《Medley：不怕寂寞／我願意》。另外，哥哥在演唱會上的深情絮語亦悉數收錄，喚醒和重構大家對是次演唱會的原有記憶，對哥哥有更深認識。