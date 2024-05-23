出品方積極考慮保留《九龍城寨》場景 張文傑化身「四仔」鼓勵心臟病小影迷

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《九龍城寨之圍城》上映22日，截至昨早11時，香港和澳門總票房逾7000萬元，連續21日成單日票房冠軍，超逾《寒戰II》登香港十大華語電影票房榜第四位。暫時前三名是榜首《毒舌大狀》、《明日戰記》和《飯戲攻心》。據內地貓眼票房，《九龍城寨之圍城》目前在票房榜排第二，截至昨日累積收5.7億人民幣。

《九龍城寨之圍城》除票房報捷，賣埠成績也不錯。除兩岸三地和星馬正在上映，緊接有澳洲、新西蘭與英國。之後在美加、歐洲多國上映，有外國傳媒報道《九龍城寨之圍城》早前於康城登場，韓國、印度與東歐等地也是買家。

警告不要帶女朋友睇《城寨》

林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑片中演「城寨四子」人氣急升，「信一」劉俊謙演俘虜不少女觀眾，有網民警告不要帶女朋友睇《九龍城寨之圍城》，因為女朋友會成為「劉太」。「四仔」張文傑身手了得，自幼習武曾任動作指導的他，片中多場打戲大曬高難度動作，引起觀眾注意，迷倒不少粉絲。

勸小鐵漢別再底褲笠頭

患先天心臟病的小鐵漢Kansas睇完《九龍城寨之圍城》，迷上張文傑飾演的「四仔」角色，投入得在家用底褲改造面罩扮「四仔」，張文傑從朋友中得悉小鐵漢底褲當面罩戴，決定為小鐵漢再度戴上面罩，化身「四仔」拍片鼓勵對方。張文傑說：「小鐵漢，我係四仔，我話你知，唔好再將條底褲擺喺塊面度，下次哥哥送個面罩畀你，你要畀心機讀書，快高長大，長大後做個出色英雄，加油。」

網民熱議是否有加長版

此外，近日外界有聲音希望保留《九龍城寨之圍城》拍攝場景，於適當位置展出，開放予公眾遊覽打卡，出品方表示會積極考慮其可行性，有和相關部門聯絡，對於如何呈現場景真實原貌的具體方案，大家仍需要時間溝通。不少觀眾在《九龍城寨之圍城》社交平台留言，熱議傳聞目前126分鐘版本，有150分鐘的加長版，又有要求片尾加「彩蛋」。

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