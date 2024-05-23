林夏薇憶愛犬離世落淚 馮盈盈想讀博士未有教授收

馮盈盈表示劇中角色能改邪歸正，歸功編劇及幕後功勞，暫時未有劇拍的她已完成食品管理碩士課程，下月畢業禮。問到可會攻讀博士學位？她說：「我有這個心修讀，但要有教授收我做學生先得，這方面隨緣啦。」對於曾與涉嫌刑事損壞黃家駒墓碑的被告合照，馮盈盈表示沒有印象，平時影合照都會有一定警覺，遇到可疑或危險的人會加以提防。

劉佩玥自覺無失禮容祖兒

劉佩玥最近經常登台及商演，早前在活動上獻唱容祖兒歌曲《逃避你》，獲網民大讚媲美原唱，唱功不輸天后。她說：「千祈唔好咁講，看到這標題時好驚，因為我是容祖兒的超級粉絲，雖然自覺唱得沒失禮偶像，但我連她一成都冇，不能相提並論。」劉佩玥稱只是純粹鍾意唱歌，沒有想過參加比賽成專業歌手，不過也希望有機會唱劇集歌，「想好似以前羅嘉良、陳慧珊或林保怡，可以獻唱自己演出的劇集歌，成為經典，覺得好榮幸和深刻」。

記者：林祖傑