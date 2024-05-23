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娛樂

盧鎮業黃綺琳甄栢榮做足資料蒐集免冷場 陳詠燊嘆難邀王家衛徐克做訪問

盼《導演‧門》衝出香港 訪問海外導演 陳詠燊讚洪金寶求變創新

【明報專訊】ViuTV訪談節目《導演．門》來到第二季《導演．門 2》，由電影《飯戲攻心》導演陳詠燊，伙拍《金都》及《填詞L》導演黃綺琳、《救殭清道夫》導演甄栢榮與短片導演兼演員盧鎮業（小野）等主持。他們承認現今做導演相當困難，開戲不容易，拍戲經驗相對較少，開心可以透過節目，接觸到不同殿堂級、前輩級導演，發掘了很多「寶藏」和鮮為人知趣事，獲益良多。小野、黃綺琳和甄栢榮為怕冷場，訪問前做足資料蒐集，陳詠燊表示還想訪問很多導演，但他們都很難邀請和度期，如王家衛、徐克等，他們希望開拍第三季，衝出香港，訪問海外的導演們。

記者：柯美

攝影：劉永銳

陳詠燊表示《導演．門 2》共13集，較首季多3集，每集邀請一名資深導演與一名後浪導演任嘉賓，繼續從香港電影核心的內圍，導演這個崗位開始，與大家一齊投入探討香港電影的世界。由於今季被邀導演當中，多了與陳詠燊年齡相若及同年代出道的導演朋友，有些是他非常欣賞又合作過的導演，訪問時沒那麼膽怯，整體氣氛較第一季輕鬆，可以更深入暢談。

黃綺琳首主持 不慣面對鏡頭

黃綺琳承認面對資深導演超膽怯，「我第一次做主持，亳無經驗，加上不太習慣面對鏡頭，怕講錯說話。」甄栢榮認同，透露自己跟黃綺琳和小野事前做了很多資料蒐集，重溫受訪導演過往作品及相關訪問，提高對他們的認識，理解他們說話方法及節奏，交談時才搭得上嘴，不會有冷場。

小野說：「資深導演有很多作品，我們會揀其中一部及其中一場去問，在蒐集過程中，對一些作品特別有感覺，好奇點拍到出來。我對《童黨》和《五億探長雷洛傳》導演劉國昌好奇很大，因他風格多變，善於拍素人，同時亦出名起用大明星拍傳奇電影，他親述當導演時，如何以不同演員及用不同方法完成作品，令我有很大滿足感。」

陳詠燊稱每個導演的說話都令他們獲益良多，「我最緊張訪問洪金寶大哥，他真的是殿堂級導演，我不認識他，又未合作過，最初有點戰戰兢兢，接觸後，發覺大哥超級友善又風趣。他在圈中打滾數十年，設計過無數經典動作招式，仍不斷挑戰自己求新求變，他以《葉問2》那場圓桌大戰為例，講解每個設計為何要這樣做，覺得自己和演葉問的甄子丹迎面衝過去對戰太沒新意，於是設計他跳上桌上，善用自己體重，迫使對方彈過來，這樣就可以攻擊對方」。

預告洪金寶錢嘉樂一集很有趣

陳詠燊說大哥雖然已去到殿堂級，但從不怠慢，每次度動作都度到最盡，如何再新一點、特別一點、精益求精，「這方面對我有很大啟發和鞭策」。他透露洪金寶和錢嘉樂那集很有趣，洪家班出身的錢嘉樂，現在已是獨當一面的動作導演，在洪金寶面前仍十分恭敬、尊師重道，跟平時截然不同。甄栢榮說：「錢嘉樂說以前在洪家班，多年來只跟大哥講過幾句說話。 」

大讚許誠毅友善無架子

黃綺琳和甄栢榮開心能訪問葉偉信和許誠毅，黃綺琳說：「我很喜歡葉偉信的《誤人子弟》，題材和類型很有趣，訪問當天我以粉絲心態去問，如何設計細緻鏡頭和當年點解會開得成等。」甄栢榮說：「《捉妖記》許誠毅曾經講過，大導演史提芬史匹堡在洗手間門口等他，這件事令我嘩然，訪問到他很開心。他在荷李活工作過，見過那麼多大人物，但非常友善，亳無架子，事後他還主動短訊我，話有什麼東西需要幫忙，可以聯絡他，令我大為感動。他知道我想拍一部真人配合特技的電影，製作龐大難開得成，他鼓勵我不要放棄。」

羨慕前輩導演多戲拍

問到4人會否覺得以前做導演很幸福，可以不停開戲，現在比較困難？陳詠燊承認羨慕，「做導演需要練習，不停開戲才可以從中學到東西，然後再在下一部電影實踐出來，現在實踐的機會較少，還要鋪鋪清，拍完一部，可能幾年後才有機會拍第二部」。甄栢榮也羨慕以前的導演一年拍幾部戲，不過現在有很多平台，只要還想講故事，不一定局限於拍電影，「我無限死自己，邊度有機會肯畀我拍就拍」。他笑言想拍戲，可以學黃綺琳自資開戲，不過很冒險、很大壓力。

黃綺琳表示自資開戲不是好方法，真的很冒險，慶幸《填詞L》票房成績不俗，差不多可以打和，唔使蝕本。她自覺幸運，已獲電影發展基金資助，正開始籌備下一部戲。

小野未有計劃執導長片，目前想專心做演員，因演員很被動，有機會便要把握，且有些角色，年齡錯過了便演不到，例如學生，不同做導演，沒有年齡限制，不過今次主持《導演．門2》都有向一班導演取經。

各有目標人物想訪談

陳詠燊、黃綺琳、小野和甄栢榮希望《導演．門》開第三季，因還有很多導演未訪問，陳詠燊表示有些導演很難邀請和度期，例如王家衛、徐克、劉鎮偉、程小東和王晶等。黃綺琳希望邀請身在加拿大《半支煙》導演葉錦鴻，「我不認識他，但我之前開戲，主動敲門給他睇劇本和剪接片，向他請教，他都會給予很多具體意見」。

甄栢榮想訪問曾志偉，「曾志偉帶我入行，一起度《72家租客》故事，他對電影有很多理念和想法，很想和他再傾偈和敘舊」。小野希望訪問劉鎮偉，覺得對方好勁，執導的電影很多元化，包括《西遊記》系列、《射鵰英雄傳之東成西就》和《天下無雙》等。

導演演員多溝通解疑慮

說到爾冬陞（小寶）在《導演．門 2》爆張栢芝在片場「離譜」行為，問他們有否遇過麻煩演員？陳詠燊自覺幸運，遇到都是好演員，沒小寶這種經歷。黃綺琳透露在台灣時遇過，有演員跟她說：「這句（對白）我不會講的。」因對方覺得角色無動機去講這句對白。

甄栢榮認為沒演員想在片場搗亂，他們通常有東西想了解及搞清楚，他身為導演可以幫到會盡量幫忙，以及傾多些解答他們問題或疑慮。

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