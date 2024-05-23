【開箱】《駐韓超富族》韓版《璀璨帝國》 說好韓國故事

獲封韓版Paris Hilton

《駐韓超富族》由男團Got7成員Bam Bam、《劉在街頭》曹世鎬及女團Oh My Girl成員Mimi擔任主持，介紹5名億萬富豪出場，來自新加坡的37歲楊大衛（David Yong）自稱是當地最頂尖1%的超級富豪，既是大企業後代也是律師，接管家族生意包括：木材、房地產、金融、律師及餐廳等。坐擁多部名車，乘坐私人飛機，目前在韓國投資娛樂事業。

第2位是在外國接受教育，說得一口流利英語的25歲韓裔美少女柳稀羅（Aren Yoo），她背景較神秘，有傳是LG集團「富二代」，擁有甜美外表和高䠷身材，獲「韓版Paris Hilton」美譽。她熱愛時尚，擔任多個國際品牌的「親善大使」，也是各大時裝品牌的VVIP，總是佔據花生騷前排席位。她在節目中公開樓高5層、位於漢江旁的豪宅，單是衣帽間面積已超過1000平方呎，收藏高級訂製服、限量版手袋及鞋履，她的時尚格言是「衣服只穿一次，不會再穿」。

窺探富豪奢華生活

另一人是來自意大利「富二代」泰昊（Teo），生於時裝品牌世家，對飲食業充滿興趣，為了追夢於是到韓國開餐廳及時裝店，累積生意經驗，希望創一番事業。然後輪到出生於伊拉克的網紅努爾（Noor Naim），個人YouTube頻道的追隨者超過2000萬，Instagram粉絲數目也超過1470萬，曾登上《福布斯》30歲以下精英榜，被稱為阿拉伯版金卡戴珊（Kim Kardashian），去年她獲選為「阿拉伯年度最佳內容創作者」。最後一位是來自巴基斯坦的金安娜（Anna Kim），從小在韓國長大，跟巴基斯坦王室成員結婚後，生活穿梭巴韓兩地。

避談鍾情韓國理由

製作單位早前在記者會上表示，希望透過節目分享幾位主角如何實現夢想，不斷挑戰，堂堂正正的生活態度，但對觀眾而言，只想窺探富豪生活有多奢華，例如金安娜在巴基斯坦的「皇宮」，可以養老虎當寵物；努爾花800萬韓圜（約4.5萬港元）做一次皮膚護理；楊大衛打算在首爾置業，參觀兩幢分別價值160億韓圜（約9200萬港元）及126億韓圜（約7200萬港元）豪宅，參觀完畢即掏出「黑卡」即時付款。還有柳稀羅出席巴黎時裝騷，帶備10幾箱行李，全是價格不菲的名牌服裝，炫富程度足以令觀眾目瞪口呆。

問題是，這5位富豪何以選擇在首爾生活？他們不斷強調喜歡韓國，然而真正原因，以及他們眼中的韓國文化和價值是什麼？節目中並沒詳細描述；又例如楊大衛在節目中不斷強調自己有幾多名車，身上穿著名牌衣服價錢等，對於自己外貌與品味充滿自信，為何鍾情韓國卻隻字不提。

節目後段突然加插楊大衛、泰昊跟兩名女生相睇的活動，雖然過程頗有趣味，卻似變成戀愛綜藝。其後談到努爾年幼時，為了逃避戰火而離鄉別井，靠當網紅白手興家，似是很想觀眾明白，他們靠雙手打拼，然而一邊炫富一邊證明腳踏實地，感覺矛盾。最後5人一起做義工醃泡菜，送給有需要的人。說穿了，節目真正用意是介紹韓國時裝、美食、化妝品以及高檔旅遊等，攜手說好韓國故事。