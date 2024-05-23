明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《駐韓超富族》韓版《璀璨帝國》 說好韓國故事

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月7日推出韓國綜藝節目《駐韓超富族》，以真人騷方式拍攝5名億萬富豪在韓國享受奢華生活，因此被喻為韓版《璀璨帝國》。5人來自世界各地，卻把韓國視為家園。節目上架首周即登上非英語節目收視榜第8位，然而第2周即跌出十大，證明這班富豪雖然有錢卻不屑「買榜」。

獲封韓版Paris Hilton

《駐韓超富族》由男團Got7成員Bam Bam、《劉在街頭》曹世鎬及女團Oh My Girl成員Mimi擔任主持，介紹5名億萬富豪出場，來自新加坡的37歲楊大衛（David Yong）自稱是當地最頂尖1%的超級富豪，既是大企業後代也是律師，接管家族生意包括：木材、房地產、金融、律師及餐廳等。坐擁多部名車，乘坐私人飛機，目前在韓國投資娛樂事業。

第2位是在外國接受教育，說得一口流利英語的25歲韓裔美少女柳稀羅（Aren Yoo），她背景較神秘，有傳是LG集團「富二代」，擁有甜美外表和高䠷身材，獲「韓版Paris Hilton」美譽。她熱愛時尚，擔任多個國際品牌的「親善大使」，也是各大時裝品牌的VVIP，總是佔據花生騷前排席位。她在節目中公開樓高5層、位於漢江旁的豪宅，單是衣帽間面積已超過1000平方呎，收藏高級訂製服、限量版手袋及鞋履，她的時尚格言是「衣服只穿一次，不會再穿」。

窺探富豪奢華生活

另一人是來自意大利「富二代」泰昊（Teo），生於時裝品牌世家，對飲食業充滿興趣，為了追夢於是到韓國開餐廳及時裝店，累積生意經驗，希望創一番事業。然後輪到出生於伊拉克的網紅努爾（Noor Naim），個人YouTube頻道的追隨者超過2000萬，Instagram粉絲數目也超過1470萬，曾登上《福布斯》30歲以下精英榜，被稱為阿拉伯版金卡戴珊（Kim Kardashian），去年她獲選為「阿拉伯年度最佳內容創作者」。最後一位是來自巴基斯坦的金安娜（Anna Kim），從小在韓國長大，跟巴基斯坦王室成員結婚後，生活穿梭巴韓兩地。

避談鍾情韓國理由

製作單位早前在記者會上表示，希望透過節目分享幾位主角如何實現夢想，不斷挑戰，堂堂正正的生活態度，但對觀眾而言，只想窺探富豪生活有多奢華，例如金安娜在巴基斯坦的「皇宮」，可以養老虎當寵物；努爾花800萬韓圜（約4.5萬港元）做一次皮膚護理；楊大衛打算在首爾置業，參觀兩幢分別價值160億韓圜（約9200萬港元）及126億韓圜（約7200萬港元）豪宅，參觀完畢即掏出「黑卡」即時付款。還有柳稀羅出席巴黎時裝騷，帶備10幾箱行李，全是價格不菲的名牌服裝，炫富程度足以令觀眾目瞪口呆。

問題是，這5位富豪何以選擇在首爾生活？他們不斷強調喜歡韓國，然而真正原因，以及他們眼中的韓國文化和價值是什麼？節目中並沒詳細描述；又例如楊大衛在節目中不斷強調自己有幾多名車，身上穿著名牌衣服價錢等，對於自己外貌與品味充滿自信，為何鍾情韓國卻隻字不提。

節目後段突然加插楊大衛、泰昊跟兩名女生相睇的活動，雖然過程頗有趣味，卻似變成戀愛綜藝。其後談到努爾年幼時，為了逃避戰火而離鄉別井，靠當網紅白手興家，似是很想觀眾明白，他們靠雙手打拼，然而一邊炫富一邊證明腳踏實地，感覺矛盾。最後5人一起做義工醃泡菜，送給有需要的人。說穿了，節目真正用意是介紹韓國時裝、美食、化妝品以及高檔旅遊等，攜手說好韓國故事。

相關字詞﹕韓國綜藝節目 駐韓超富族 開箱

上 / 下一篇新聞