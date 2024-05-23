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娛樂

Kelly Rowland疑遭康城保安「驅趕」發火

【明報專訊】第77屆康城影展接近尾聲，法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）主演競賽片《Marcello Mio》前晚舉行首映禮期間，發生一段小插曲，話說前女團Destiny's Child成員Kelly Rowland行紅地氈時，只顧拍照並向圍觀影迷揮手，負責維持秩序的保安員已「三催四請」仍未前行，其後終於踏上長樓梯，疑遭其中一名女保安誤踩裙尾，Kelly隨即輕拍對方肩膀，貌似表示「無問題」，然而隨着二人不斷對話，現場「火藥味」愈來愈濃烈，Kelly「黑面」並多次指罵女保安，直至她進入劇院前，仍不忘轉身再喝斥對方。美媒曾向Kelly發言人查詢對話內容，但未獲回覆。

首映禮結束後，Kelly透過社交媒體表示：「康城影展紅地氈，多謝……。」引來大批網民留言，有人追問她倆為何吵架？亦有人支持「誰都不可對Kelly無禮」，美媒《Page Six》則重提3個月前，她為宣傳新片《桃色辯護》而接受美國全國廣播公司（NBC）晨早節目《The Today Show》訪問，疑因嫌棄化妝間「不合個人要求」而拂袖而去一事，主持人Hoda Kotb只好臨時請來另一女歌手Rita Ora頂檔，似在暗示Kelly「躁底」絕不好惹。

相關字詞﹕康城影展 Kelly Rowland

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