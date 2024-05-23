明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《柏捷頓家族3》Netflix收視稱冠 日本動畫《鬼滅之刃》《怪獸8號》攻陷非英語節目榜

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布5月13日至19日一周收視，《柏捷頓家族：名門韻事》第3季上架短短4日已錄得4510萬觀看次數，躍登英語節目收視榜首之餘，更成為該平台上周最多人收看作品。非英語節目則由日本動畫和韓國劇集平分秋色，兩者各佔3個席位，《鬼滅之刃 柱訓練篇》初上榜即以510萬觀看次數登頂，金秀賢與金智媛合演《淚之女王》雖已結局仍穩守第6位，比起新劇《The 8 Show》和《雖然不是英雄》排名更高，反映海外人氣仍盛。

《柏捷頓家族：名門韻事》自2020年推出至今，一連兩季叫好叫座，穩佔Netflix史上最高收視英語節目榜第4及9位，兩季開播首91日的累計觀看次數高達1.13億及9380萬。這部古裝劇以19世紀初英國攝政時期為背景，第3季聚焦在Featherington家族么女Penelope（妮歌拉葛倫飾）與Bridgerton家族之子Colin（陸克紐頓飾）的愛情故事，二人的牀戲更成為網民熱話。

男女主角牀戲受歡迎

《柏捷頓家族3》共分8集，分成上下兩部推出，本月16日先播前4集，上周錄得4510萬觀看次數，大幅拋離同屬新上架的紀錄片《外遇謊情色：交友網洩密醜聞》（950萬），成為英語節目收視冠軍，改編自真人真事的《馴鹿寶貝》推出6星期仍以740萬觀看次數穩守第3位。據英國《每日郵報》引述Netflix發言人稱，《柏捷頓家族3》目前已在全球78個國家及地區登頂，「上周收視報捷只屬開始，6月13日推出下半部分，估計屆時錄得觀看次數只會有增無減」。

非英語節目方面，日本動畫《鬼滅之刃》推出第4季《柱訓練篇》，初上榜即以540萬觀看次數稱冠，同類作品《怪獸8號》及《Dr. Stone》第2季分佔第9和10位；韓劇亦落力搶灘《淚之女王》、《The 8 Show》及《雖然不是英雄》分別佔第6、7和8位。

《冤家變親家》蟬聯榜首

至於英語電影仍以《雛妓》波姬小絲（Brooke Shields）主演《冤家變親家》稱霸，挾2540萬觀看次數蟬聯冠軍，Marvel超級英雄片《蜘蛛夫人》及驚慄片《窺兇殺人》各以1080萬和770萬躋身三甲；西班牙犯罪片《The Courier》上周錄得1120萬觀看次數，再度佔據非英語電影榜首，巴西喜劇《Partiu America》以340萬緊隨其後，印尼恐怖片《怪遇》則以10萬之差屈居季軍。

相關字詞﹕妮歌拉葛倫 陸克紐頓 淚之女王 鬼滅之刃 柱訓練篇 Netflix收視 柏捷頓家族：名門韻事3

上 / 下一篇新聞