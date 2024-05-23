《柏捷頓家族3》Netflix收視稱冠 日本動畫《鬼滅之刃》《怪獸8號》攻陷非英語節目榜

《柏捷頓家族：名門韻事》自2020年推出至今，一連兩季叫好叫座，穩佔Netflix史上最高收視英語節目榜第4及9位，兩季開播首91日的累計觀看次數高達1.13億及9380萬。這部古裝劇以19世紀初英國攝政時期為背景，第3季聚焦在Featherington家族么女Penelope（妮歌拉葛倫飾）與Bridgerton家族之子Colin（陸克紐頓飾）的愛情故事，二人的牀戲更成為網民熱話。

男女主角牀戲受歡迎

《柏捷頓家族3》共分8集，分成上下兩部推出，本月16日先播前4集，上周錄得4510萬觀看次數，大幅拋離同屬新上架的紀錄片《外遇謊情色：交友網洩密醜聞》（950萬），成為英語節目收視冠軍，改編自真人真事的《馴鹿寶貝》推出6星期仍以740萬觀看次數穩守第3位。據英國《每日郵報》引述Netflix發言人稱，《柏捷頓家族3》目前已在全球78個國家及地區登頂，「上周收視報捷只屬開始，6月13日推出下半部分，估計屆時錄得觀看次數只會有增無減」。

非英語節目方面，日本動畫《鬼滅之刃》推出第4季《柱訓練篇》，初上榜即以540萬觀看次數稱冠，同類作品《怪獸8號》及《Dr. Stone》第2季分佔第9和10位；韓劇亦落力搶灘《淚之女王》、《The 8 Show》及《雖然不是英雄》分別佔第6、7和8位。

《冤家變親家》蟬聯榜首

至於英語電影仍以《雛妓》波姬小絲（Brooke Shields）主演《冤家變親家》稱霸，挾2540萬觀看次數蟬聯冠軍，Marvel超級英雄片《蜘蛛夫人》及驚慄片《窺兇殺人》各以1080萬和770萬躋身三甲；西班牙犯罪片《The Courier》上周錄得1120萬觀看次數，再度佔據非英語電影榜首，巴西喜劇《Partiu America》以340萬緊隨其後，印尼恐怖片《怪遇》則以10萬之差屈居季軍。