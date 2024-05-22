【開箱】《Believe-為你架起的橋樑-》 木村拓哉丟偶包扮逃犯 劇情多犯駁

為天海祐希逃獄

日劇《Believe-為你架起的橋樑-》講述日本建設公司龍頭「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾），負責東京市政府龍神大橋的建築計劃，某日施工現場發生嚴重事故，大橋倒塌多人死傷。狩山陸在公司高層磯田典孝（小日向文世飾）游說下，獨力負上刑責，結果被判監一年半。儘管在獄中受盡欺凌，並遭監獄長林一夫（上川隆也飾）監視，但狩山陸從未放棄。直至其妻玲子（天海祐希飾）告知患癌噩耗，餘命不足一年，狩山陸於是向律師秋澤良人（齋藤工飾）提出重審，卻遭磯田典孝、下屬南雲大樹（一之瀨颯飾）等背叛。為了查明真相，只好冒險逃獄。

新劇最大看點當然是木村拓哉，入行逾30年只演正面角色，今次打破形象扮演逃犯，雖有新意卻沒太大驚喜，全因編劇沒有做好角色設計，令狩山陸看來像個傻瓜。主角既非大奸大惡之徒，大橋發生意外，他第一時間發現承判商出錯，為減省成本轉用廉價建材，導致傷亡慘重。高層以公司8000多名員工的生計為藉口，懇求狩山陸不要公開真相，更把罪名獨攬上身，這種典型日本人的自我犧牲和愚忠精神，早已過時兼不智，還把罪證交給下屬，與其等待別人背叛，不如放上雲端加密，不是更加穩妥嗎？

角色立場隨時轉

判監一年半的狩山陸，得悉愛妻命不久矣，才有考慮上訴洗脫嫌疑的想法，其後發現上訴困難，於是決定逃獄親自找證據。無論逃獄的動機或方法，觀眾看來均屬不智，也可說是編劇未有做好鋪排及解釋。狩山陸向來事業心強，夫妻感情麻麻，被捕後卻為病妻逃獄，理由較為牽強。另一方面，狩山陸與囚犯合謀打架受傷，送院期間伺機逃走，過程毫無緊張感，只有錯漏百出，先是獄長透露治療期間不會替犯人鎖上手扣，甚至親手打開窗戶放行，狩山陸跨越兩層樓，輕易離開醫院。

從第4集起，狩山陸展開逃獄生涯，其間他為取回證據，接觸不同人物，兼要避開警方追捕，不難預計他在找到證據前，不會輕易被捕，怎能營造緊張感覺？雖然劇情多漏洞，但多個角色亦正亦邪，立場隨時逆轉，有望增加觀眾的追看性，例如律師秋澤良人表面為狩山陸脫罪，卻似是建設公司派來阻止他上訴的「棋子」；獄長林一夫負責看守囚犯，但他同情狩山陸而違背工作守則。還有刑警黑木正興（竹內涼真飾），表面上落力追捕狩山陸歸案，最終也有可能倒戈協助，因他胞弟若松博通正是大橋的遇難者。

還有木村拓哉的逃犯角色，難令觀眾寄予同情。首先他是自願入獄，而且罪行並非嚴重，刑期只有一年半，坐監未幾即要逃獄，讓觀眾有「搵戲來做」的錯覺。木村演技亦保持「水準」，表情變化不大；他與天海祐希首次合作扮演夫妻，你一言我一語地鬥嘴，反而成為全劇最有趣的場面。