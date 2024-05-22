宮崎駿派子代領榮譽金棕櫚獎 特朗普轟《飛黃騰達》內容失實擬告誹謗

現年83歲的宮崎駿一向深居簡出，就算他執導《千與千尋》及《蒼鷺與少年》兩奪奧斯卡最佳動畫，他亦未有親身領獎，如今康城影展破例頒發榮譽金棕櫚獎予吉卜力工作室，他也一視同仁，僅與拍檔鈴木敏夫拍片致謝，另派兒子宮崎吾朗到場代領。大會邀請主競賽單元評審兼《絕地盟約》西班牙導演尊安東尼奧拜納（Juan Antonia Bayona）負責頒獎，康城主席Thierry Fremaux致辭時稱讚：「我們今日聚首於此，全因我們都是吉卜力的動畫粉絲。」

讚金棕櫚獎座包裝穩固

在頒獎禮上，大會播出宮崎駿自編自導4部曾於吉卜力美術館放映的短篇動畫，包括《大卷次子與小貓巴士》、《尋找棲所》、《麵種與蛋姬》和《毛毛蟲波羅》，然後輪到宮崎駿與鈴木敏夫的致謝片段，後者表示這4部作品中，有3部從未在日本以外地區放映，「都是宮崎吾朗挑選的，然後你（宮崎駿）說想在海外播出」，宮崎駿隨即否認，鈴木敏夫不甘示弱還擊：「你明明說過，所以我才到處請人播放，結果都被拒絕了。」逗得現場觀眾笑逐顏開。鈴木敏夫續說，他已委託宮崎吾朗代父到場領獎，宮崎駿聞言竟說：「可憐的傢伙，祝他好運。」

宮崎吾朗致謝辭亦貫徹兩老的幽默本色：「當《蒼鷺與少年》贏得奧斯卡獎座時，才發現沒有包裝，工作人員只好用酒店毛巾包裹帶返日本，如今看到金棕櫚獎座妥善地放在盒子內，讓我覺得很高興。」再次惹來哄堂大笑。繼梅麗史翠普和吉卜力工作室後，「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）亦將獲頒榮譽金棕櫚獎，據報頒獎儀式將在康城閉幕禮當晚進行。

前日除了頒獎禮外，多個影展單元的首映禮亦同步舉行，《聖蛛》伊朗導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）執導、沙巴遜史丹與《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）合演競賽片《飛黃騰達》成為焦點，當電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌11分鐘，反應熱烈。故事以美國前總統特朗普在1970及80年代紐約建立地產事業經過為藍本，沙巴遜史丹飾演年輕特朗普，謝洛美史壯扮演美國著名律師科恩（Roy Cohn），二人關係亦師亦友；《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）飾演特朗普的首任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。

戴安古嘉新片3分半鐘掌聲

據美媒Variety報道，《飛黃騰達》涉及不少具爭議性的內容，包括提到特朗普曾經接受植髮及腰部抽脂手術，甚至強迫當時妻子伊萬娜性交等。特朗普的律師團隊昨日發表聲明：「我們將會入稟控告公然作出虛假陳述的冒牌電影人，這部垃圾片建基於早已被揭穿的、聳人聽聞的謊言。正如拜登政府提出的非法訴訟一樣，荷李活亦來干擾美國總統大選。電影內容全屬惡意誹謗，根本沒有放映甚至存在價值，只適宜丟棄在垃圾桶內。」

至於《墮樂迷城》加拿大鬼才導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）執導、《希魔撞正殺人狂》戴安古嘉（Diane Kruger）與《黑天鵝》雲遜卡素（Vincent Cassel）合演競賽片《The Shrouds》，同晚亦舉行首映禮，不過觀眾反應未如理想，據美媒Variety報道，此片放映結束後僅得3分半鐘掌聲，感覺相當冷清。電影講述富商喪妻後難以忘懷，於是研發一種名為GraveTech的「黑科技」，能夠看穿墳墓並監視遺體的驚慄故事。

另一方面，韓國導演柳承元昨日偕新片《燥底師兄生擒富二代》續集主角：黃政民與丁海寅出席記者會，此片入選午夜單元，上集主角劉亞仁涉毒候查，今集換上《D.P：逃兵追緝令》丁海寅飾演暴力犯罪搜查隊的新銳刑警，伙拍前輩黃政民破案。