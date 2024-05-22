黃定謙膠袋笠頭險窒息 余凱祺搏命崖邊俯身救人

兩女有「sheshe」咀戲

新演員余凱祺首次拍戲便當女主角，提到一場被綁架戲，手腳遭膠索帶綑綁，她不停掙扎，「隻手勁痛，拍完手腕腫到好似雞蛋咁大。又被戴上面罩，單靠眼神表達驚恐與嬲怒，用眼神做戲很難，是新體驗，幸得導演指導」。她透露還有一幕驚心動魄鏡頭，講述她在懸崖邊俯身救人，為求迫真，身體不斷向前傾，副導被嚇到以為她真的掉下去，衝上營救。

余凱祺稱拍攝期間還發生意外，休息時，坐在她身邊的演員不幸被突然倒下的燈架擊中頭部，血流如注，對方十分專業，到醫院縫針後再折返現場開工，令她震驚又難忘。片中她與陳穎妮有段「sheshe」關係，跟對方有點到即止咀戲，未感尷尬。

陳穎妮扮性感腰痠背痛

陳穎妮則表示沒想過會與女生咀嘴，要拿揑力度，笑言：「覺得惜女仔要溫柔點，男仔則接受到粗暴對待，我本人面對男仔會好激情。」演性感直播主的她表示角色與本身性格截然不同，她平時男仔頭，很粗魯，戲中要嬌嗲可愛，為𧨾男仔課金，在鏡頭前穿制服跳舞色誘他們，笑言在家中對鏡練習時，連自己都頂不順，導演在現場要求她學挺胸扭腰，陳穎妮說：「拍到腰痠背痛，原來做直播的女仔都好辛苦。」

鄒文正亦正亦邪考演技

男主角鄒文正較3拍檔舒服，沒那麼多被虐場面，但要演繹亦正亦邪頗大挑戰，始終未演過，像精神分裂，笑言本身都是精神分裂，因是雙子座。他承認最初難以拿揑，幸好出來效果不錯，「角色講我用腦搵食，利用自己的高智商犯罪」。現實中有否被騙，誤中圈套有損失？鄒文正說：「未試過，有心軟常借錢幫朋友。我在戲中有很多打鬥戲，打上癮，想多拍動作片，開心早前有機會拍了部動作片，有不少動作鏡頭，更要從兩層樓高的橋上一躍而下。

記者：柯美