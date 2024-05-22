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娛樂

鍾慧冰媚姨體驗被小鮮肉抱 吳保錡操大隻參加健美賽

【明報專訊】ERROR成員吳保錡、鍾慧冰與陳月媚（媚姨）昨日宣傳一同主持的ViuTV新旅遊節目《Auntie妳好 東南亞玩番轉》，3人分享拍攝點滴，保錡大爆媚姨在馬來西亞坐過山車玩到喊，震攝自己三觀。媚姨最難忘在泰國池邊耍樂，被泰國靚仔抱起兼索吻，鍾慧冰笑稱向小鮮肉索吻需付款100泰銖，本來打算自掏荷包體驗，不料被同場的富貴大媽遊客派錢搶走所有靚仔，後來拍攝隊安排她到酒家見識，獲小鮮肉抱上枱跳舞，覺得非常有趣，又爆保錡有驚喜，為節目扮精子。

保錡受訪時表示出埠拍《Auntie妳好 東南亞玩番轉》既開心又痛苦，享受工餘時健身、跑街，但節目中犧牲色相，響應BL劇潮流，跟泰國小鮮肉嘴咀，「我入行6年，經常安排我跟男仔咀嘴，跟阿Dee（何啟華）咀得最多，已豁出去」。問到最想吻的男藝人？保錡說：「最好咀G-Dragon或者Justin Bieber，應該一咀就紅。」

未敢挑戰「大表波」

保錡感恩獲公司給予工作機會，剛去完日本拍節目，現在忙着「笑一個」短片project，又跟方皓玟推出合唱歌，稍後再伙隊友肥仔（梁業）主持奧運節目，很努力追求突破。

提到他近期操大隻，是否挑戰MIRROR成員「大表波」邱士縉？保錡說：「有排都未追到，他練了好多年，不過我有目標，想試玩健美賽。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕吳保錡 Auntie妳好東南亞玩番轉

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