宣布回復單身 王灝兒與破產男友6年情告終

娛樂組

JW昨日於社交網上載旅行吃喝玩樂短片,宣布回復單身:「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship(處於戀愛關係13年後,幾乎忘記了單身是怎樣)」、「in my happy girl era!(快樂女生時代)」並留言:「Life is great, I'll be okay(生活很好,我會好的)」

圈中好友江若琳、姜麗文和王敏奕等給心心圖案安慰,有不少網民留言打氣,亦有人留言嘲諷JW:「之前仲講到好恩愛共患難,一破產就分手」、「男人唔可以窮」,又有以她的經典歌《矛盾一生》變「矛盾只因深愛着……你身家」。JW對分手一事透過經理人向傳媒表示:「多謝關心,不回應。」

被指拜金 激動自辯

JW以往跟Tarzan愛得高調,不時在社交網曬恩愛,早已融入男友家中,常與Tarzan在豪宅開派對招待朋友,又參與男友家庭聚會,到馬場拉頭馬,儼如一家人。JW與Tarzan拍拖期間不時被指拜金,她曾激動自辯,稱跟有錢人相戀不等於釣金龜,「大學畢業後,一直勤力工作,從來無問過任何人攞錢,亦冇問過屋企人攞錢,從來靠自己。但外間一有標籤,就忘記了我的努力」。

二人屢傳婚訊,直至Tarzan與家人被申請破產消息曝光,JW當時稱有安慰男友,沒影響感情,會撐男友度過人生低潮,繼續互相支持,「我哋講心唔講金,唔急結婚,結不結婚,我們感情依然一樣」。

今年初仍說感情穩定

去年7月,JW被指拍無綫劇《痞子殿下》跟朱敏瀚日久生情傳緋聞,她向男友派定心丸,稱兩人愛得堅定不移,感情昇華到另一階段。今年初她投資的飲品店第二間分店開幕時,Tarzan未有現身,JW稱男友有事在身。問到男友對她的生意有否提意見,她說:「很多朋友及男友都有畀意見,他在背後支持我。」

當時被問及感情事,JW仍說感情穩定,但決定將感情事低調,全力專注音樂事業和飲品生意。有網民發現Tarzan自去年10月曾跟JW同場,之後已沒有兩人出雙入對的景象。

置業雪卵非為結婚

JW除榮升老闆娘,亦被發現買樓做業主,以950萬元購入渣甸山一個單位,被問及置業是否為結婚做準備,當時她說:「間屋係畀我自己,買呢間屋係好希望想自己開心,擁有一個屬於自己的地方。」她強調沒有跟男友同居。JW今年3月自爆去雪卵,有揣測與Tarzan好事近,她解釋因未有結婚和生小朋友計劃,先專注事業,買個保險。