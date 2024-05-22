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娛樂

被指曾追求陳曉華 方力申驚形象受損「會畀女友照肺」

【明報專訊】方力申與黃翠如主持無綫節目《拍檔廚房》，昨日請來梁競徽與陳煒任嘉賓錄影。翠如表示最近才知道胞妹在小方的弟弟畫廊任員工，她說：「妹妹熱愛自由，第一次聽到她返全職，真的好感動，感謝小方一家。」

方力申對於成為周刊封面，被指曾秘密追求陳曉華，他說：「以前單身，成日畀人講無所謂，但現在不是，另一半是圈外人，不止會畀女友『照肺』，可能在女友家人心中的形象也受損，所以我幾緊張，而且是兩年前的舊聞攞番來講，不過可能都關我事，之前為《逆天奇案2》做宣傳，講過多年前的新聞和緋聞，令到我個底好花，好難獲得女友信任，予人感覺是我自認個底好花，因而被乘虛而入，送個封面畀我，呢啲封面我開始驚。」他稱已立即跟女友葉萱解畫，女友反應是嫌張相好醜。他曾心想，可能從沒公開跟女友的合照及無講何時結婚，令人覺得他們感情有問題，一度萌生公開合照念頭，但最終放棄，因向來低調從不放閃。

梁競徽感激郭珮文主動澄清

梁競徽在節目中跟陳煒比併廚藝。早前他在《獎門人感謝祭終極篇》玩遊戲時，被發現玩得投入觸及郭珮文胸部掀熱議。他表示因此事要找經理人做心理輔導，「用正常速度睇，根本睇唔到啲咩，我跟對方都feel不到啲咩，問我是否掂到呢？應該是掂到的，但並不是如標題所指，當然傳出這件事，自己都緊張，其實是很嚴重的指控，非禮是刑事罪，仔女的同學父母只看標題如相信，會令我好困擾，郭珮文很好，第一時間主動澄清，好感激她」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕梁競徽 黃翠如 方力申 拍檔廚房

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