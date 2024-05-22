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娛樂

笑粉絲自認「劉太」 劉俊謙：阿媽以為嗌緊佢

演「信一」爆紅 女Fans爭認劉太 劉俊謙：我阿媽反應大啲
「城寨四子」盼票房破億 網民要求出團歌 林峯：唱古老闆歌曲

【明報專訊】「城寨四少」林峯、劉俊謙、張文傑及胡子彤剛完成法國康城影展之旅，回港繼續馬不停蹄宣傳，前晚齊到尖沙嘴出席電影《九龍城寨之圍城》520特別謝票場，向觀眾大派心心氣球及玫瑰花，大合照時觀眾更高呼「城寨四子，我愛你！」電影香港票房已衝破6600萬元，問他們可有信心破億元？四子均表示當然希望，會盡做。

林峯想邊打功夫邊唱團歌

林峯表示票房超出他們想像，聽到很多觀眾評價，亦見到好多觀眾支持，至今熱力未減，他說：「好開心，作為香港電影的一分子，見到大家去戲院支持，票房數字其實都好重要，很多外地觀眾也來支持，睇得出他們真的很鍾意這套電影。」對於被網民要求四子出團歌，他笑言：「看他們想出快歌還是慢歌，我覺得可以一面打功夫一面唱，或可以一齊唱古老闆（古天樂）的歌。」電影已落實三部曲，將開拍《龍頭》及《終章》，林峯指《終章》是講述四子之後的故事，開心港產片多了一部系列電影，之後四子都會繼續為電影練武做準備。

劉被外國觀眾一句話感動

劉俊謙稱在康城聽到有些外國觀眾說「waiting for come back」，即是好似港產片消失了，等了很多年，他說：「這番說話其實都好鼓舞，我相信大家都不容易，不是想拍一套好戲就一定拍到，要天時地利人和，我覺得今次是一個新開始，不代表《九龍城寨之圍城》一定是最好，而是覺得為港產片打咗支強心針，大家一齊繼續行落去。」他憑戲中「信一」一角爆紅，有傳會特地為他開拍《信一傳》。他表示有聽聞，但仍未收到消息，如有機會當然想。對於吸引大批女粉絲自認「劉太」，他笑言：「如果嗌劉太，我阿媽反應就大啲，阿媽以為嗌緊佢。」

張文傑不介意戴面具演《終章》

該片在康城放映後獲觀眾報以10分鐘掌聲，張文傑解釋當時為何落淚，「非常感動，被掌聲拍到靈魂都被搶走了，心情好激情，心想不如停啦！我頂唔住，其實播最後首歌就有feel，就會忍唔住，所以一聽呢首歌就會好敏感」。問到拍《終章》可希望脫下面具？他說：「我無乜所謂，戴面具或幫到某啲感覺，我不是很介意。」胡子彤被指在當地遭認錯是梁朝偉，他解釋因自己的英文名也叫「Tony」，林峯表示當地確實有很多人喜歡胡子彤的角色。胡子彤說：「真的覺得有點受寵若驚，很期待各自修煉後，開拍續集時，兄弟再重逢有什麼感覺。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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