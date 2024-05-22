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娛樂

何超捧陳子聰主診醫生Iman做男神 「貼身跟進老公健康狀况一舉兩得」

何超邀型爆醫生拍戲力捧做男神 方便跟進陳子聰健康狀况
陳家樂誤爆BB性別急忙否認 彭發解財困 稱艱難時期已過

【明報專訊】由彭發執導、陳子聰監製，何超儀（何超）、陳家樂、湯怡、張文傑及新人Iman（二蚊）等主演的電影《拾荒法師》昨日舉行開鏡禮，之前死過翻生的陳子聰逐漸康復，表示很感恩可參與電影工作，太太何超大爆為陳子聰醫病期間，意外發現其主診醫生Iman多才多藝，同是擁有幾百萬追隨者的網紅，決定羅致對方成為公司旗下首名重點栽培藝人，𧨾他留港居住，兼可貼身跟進子聰的健康狀况，一舉兩得。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

何超表示要力捧Iman為新一代男神，戲中安排他演總警司，「之前陪老公陳子聰返美國醫病，護士照顧很多病人，有時會忘記他的情况，令我好驚。朋友說Iman是個神勇醫生，會醫好病人為止，於是找他跟進子聰病情，他高大有型靚仔，仲識寫新詩，在北美有很多女粉絲，覺得他可以在幕前多方面發展，很適合香港影圈」。子聰笑言在病牀望住Iman，都覺得他很有型。

𧨾Iman留港 子聰可減少入院

何超笑言要跟Iman簽一世約，更誠意幫他改了同音中文名「二蚊」，希望𧨾到他留港居住，「有Iman在身邊睇住子聰，就可以即時知道他傷口痛及飲食發生什麼問題，可以點樣改善，不用經常入住醫院，前年我們的生日及結婚紀念日、聖誕節都在醫院過，好怕再繼續這樣過生活老公會自殺，Iman幫我們好多」。子聰即說：「不會不會。」

喜歡「二蚊」中文名 大曬廣東話

提到導演彭發太太正在積極抗癌，會否順道找Iman提供醫學意見？子聰說：「大家開工圍在一起，都會為陳家樂正懷孕的太太和彭發患癌妻提供專業意見。」Iman表示當了醫生，就成為終身職業，無法放棄這個救人使命，但很開心有機會嘗試拍戲，也喜歡「二蚊」這個中文譯名，並入鄉隨俗大曬幾句廣東話：「我係Iman，大家好，祝大家身壯力健，唔該晒。」陳子聰稱太太何超與彭發惺惺相識，故撮合兩人合作，「早期為彭發做英文翻譯工作，已經知道他想跟何超合作」。何超稱很欣賞彭發執導的恐怖片，聽到他度了新橋，被打動演出，很開心可跟陳家樂、Iman演對手戲，知道陳家樂在《金手指》演技獲好評，又自覺有慧眼，一早邀請了最近的紅人張文傑參演一角。

陳家樂：太太下周公布BB性別

瘦了10多磅的陳家樂否認因快做爸爸壓力大，稱最近為另一部電影減肥，幸好在《拾荒法師》扮演不修邊幅警員，導演認為造型可遷就，又提到跟飾演法醫的湯怡有感情線，演殺手的張文傑會殺他，笑言要交畀打得之人張文傑做動作擔當。

湯怡已為人母，可有將女兒用過的嬰兒用品，化為祝福轉贈陳家樂？她說：「家樂有叫我，但不用了。」家樂漏口風指孫慧雪將小孩用過的嬰兒用品寄給他，是好好祝福。提到孫慧雪是兩子之母，換言之家樂都是生仔，引全場起哄。家樂急急否認：「不是呀，她都不知，只是先寄來祝福。大家等等，我太太下星期會公布。」張文傑搞笑稱也想送祝福，「我將穿過的衫褲給家樂，等小朋友長大後穿著。」家樂笑說：「你電影角色四仔爆紅，留隻『四仔』畀我好過啦！」張文傑雖然打得，但自爆很怕鬼，湯怡稱抗拒聽朋友講鬼古，但為恐怖片演出就無問題。

彭發稱捱過最艱難時期 太太搏鬥中

導演彭發繼電影《塚愛》，相隔17年再執導港產驚慄片，《拾荒法師》講述法科師傅透過執垃圾超渡亡魂的故事。他透露完成該片後，會轉到台灣拍戲。提到他之前花盡積蓄救患癌妻，差點申請破產，幸得電影公司老闆簽片約及時解決財困，他表示已放下心頭大石，「最艱難時期已過了，之後的事交給個天，活好每一天已經好好。（會否叫Iman提供癌病治療意見？）我英文不好，會嘗試跟他溝通。（太太目前健康情况如何？）她在搏鬥中，盡最大努力，現時有她家姐照顧，這部電影在港取景，我放工可即時回家」。

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相關字詞﹕Iman（二蚊） 陳家樂 拾荒法師 彭發 陳子聰 何超（何超儀）

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