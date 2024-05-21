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娛樂

【娛樂場】《繁花》6．3無綫首播 王家衛「劇裏 我在上海看到香港」

【明報專訊】王家衛執導兼監製的首部電視劇《繁花》，去年底在內地首播，引發不少熱話，除有海量社交話題，還掀起一股「繁花熱」。騰訊累計有效播放達15億，微博話題閱讀量約115億，抖音話題播放量191億。

在豆瓣的評分持續高開8.7分，劇集橫掃不少頒獎典禮，獲獎無數。無綫翡翠台成為內地以外，《繁花》全球地區電視平台首播第一個平台，6月3日接《神耆小子》時段播出。

求原汁原味 普通話上海話雙聲道

王家衛曾多次奪得香港電影金像獎殊榮，憑《春光乍洩》成香港首位康城最佳導演得主。1980年，他參加無綫第一期編導人員訓練班投身幕後，曾任劇集《輪流傳》助理編導，不具名參與《執到寶》和《神女有心》等。

除王家衛，《繁花》台前幕後有不少香港團隊，包括攝影指導鮑德熹、原創音樂陳勳奇、造型指導陳顧方等。拍攝耗時3年多的《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、游本昌、董勇和鄭愷等主演。

《繁花》劇本以上海話撰寫，演員對白主要講上海話，為令觀眾更易代入劇中1990年代上海氛圍，同時將劇集最原汁原味呈獻，無綫將以普通話主聲道及上海話次聲道播出。

無名小卒變上海大亨

《繁花》改編自作家金宇澄同名小說，講述滿是機遇與希望的1990年代上海，年輕的阿寶（胡歌飾）憑敢拼敢做的本領和忠厚本性，由無名小子搖身一變成上海灘叱咤一時的寶總。背後支撐寶總打拼的，除寶總恩師爺叔（游本昌飾），還有飯店「夜東京」老闆娘玲子（馬伊琍飾）和外貿大樓汪小姐（唐嫣飾）。

隨着神秘女子李李（辛芷蕾飾）強勢空降黃河路，以時髦經營的高級飯店，在黃河路搶去不少風頭，不但令寶總事業受威脅，連人際關係也受到了前所未有的考驗。

抓緊機會 青雲直上

為高度還原上海1990年代黃河路的繁華盛世，劇組除以一比一比搭建實景，又加入電腦特效，將1990年代的上海盡量忠於原型呈現觀眾眼前。雖然《繁花》故事發生在上海，但其實也是香港人的故事。

1990年代上海經濟剛起飛，滿街都是黃金機會，充滿力爭上游拼搏的實力野心家，劇中一句對白，反映1990年代上海人的心態與夢想，「人生講的就是一個機會，你要是抓牢了，青雲直上」。同一時期，香港的經濟發展也是如日方中，香港人肯搏肯捱的精神造就了經濟起飛。

王家衛在劇集花絮中說：「也許觀眾在看我們的劇時，會認為某些場面太過繁華。那是因為我們要還原當時的人、當時的感受。我第一次走進我們的黃河路時，體會到什麼叫『雙城記』，在我以前的電影裏，我在香港看到了上海，在這劇裏，我在上海看到了香港。」

《繁花》6月3日起

逢星期一至五晚9時30分翡翠台播映

相關字詞﹕王家衛 繁花 娛樂場

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