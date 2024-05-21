澳門個唱星光熠熠 胡楓笑契仔張家輝唔換歌

讚鄧麗欣number one

跟修哥合演電影《飯戲攻心2》的鄧麗欣、張繼聰與王菀之打頭陣出場，修哥自揭跟鄧麗欣的淵源，稱對方仍是組合Cookies成員時，曾一起做騷，「當時有9個女仔，我也分不清誰是誰，後來她單飛，才知道她是Cookies的number one，每樣事也很厲害」。鄧麗欣謙稱：「唔係㗎，麻麻哋咋，我仲努力緊，要向修哥學習。」

張繼聰讚修哥是男士典範，「又有型，對後輩非常之好，大家也很惜他，所以今（前）日要帶一份禮物給Bowie，大家知唔知邊個係Bowie？修哥英文名係Bowie呀」。鄧麗欣、張繼聰和王菀之隨即合唱張國榮的《Monica》，又改歌詞「Thanks，Thanks，Thanks，Bowie Woo，誰能代替你地位？」𧨾得修哥笑逐顏開。

爆初次合作 胡杏兒全身震

之後胡杏兒出場，修哥憶起第一次與對方拍節目出外景，胡杏兒整個人在震，連講對白都震，於是叫她不要害怕。胡杏兒笑說：「是否因為你太靚仔？我小時候經常看粵語長片，對你印象最深刻，你姓胡，我也姓胡，為何這個明星可以這樣風度翩翩，高大有型靚仔，那時我便希望日後的丈夫像你那麼有型，幸好現在找到了，雖然他未及你那麽有型和靚仔，不過都OK。」胡杏兒表示敬佩修哥幾乎每年都開演唱會，很欣賞他的魄力和舞台演出，很值得後輩學習。

張家輝承諾繼續陪玩

輪到契仔張家輝出場獻唱《情已逝》，修哥問家輝：「這首歌上次在紅館演唱會你和張學友唱過，今次又唱，是否唱上癮？一定要揀《情已逝》？」張家輝笑說：「每次也是你安排給我唱。」張家輝演出完回後台說：「今（前）日嚟契爺嘅演唱會，係我習慣修哥開演唱會，如果我在香港一定參與，我陪他玩到沒完沒了，他繼續開，我繼續同佢唱，修哥，好嘢。」

修哥在慶功宴上，獲「亞太現場演出行業協會」頒發全球最高齡華人至尊演出家榮耀大獎證書及獎盃，表揚他在演藝界的敬業樂業和非凡成就。

娛樂組

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