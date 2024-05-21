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娛樂

許冠文讚《破‧地獄》殯儀題材夠地道 黃子華拍完改變人生看法更寬容

【明報專訊】兩代笑匠許冠文與黃子華繼電影《神算》後，相隔32年再合演香港影壇首部以殯儀業為題材的新片《破‧地獄》，兩張先導海報昨日率先在第77屆康城影展曝光。黃子華稱《破‧地獄》跟他以往參演的電影不同，以殯儀業闡釋莊嚴主題，開心接受挑戰，自言拍完後人生觀有改變，變得寬容。許冠文亦有同感，拍完《破‧地獄》有更多人生體驗，開心及和覺得世界靚了，希望觀眾日後欣賞完有所領略。

娛樂組

《破．地獄》由許冠文、黃子華聯同衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、梁雍婷、韋羅莎、鍾雪瑩和白只主演，先導海報只見許冠文與黃子華的背影，雖充滿神秘感，但仍能分別窺探香港獨有的喪禮燒衣與破地獄儀式。

黃執到寶 𦧲飯應接拍

黃子華表示《破．地獄》跟自己過往所演的電影完全不同，絕對是新挑戰，「當日陳茂賢導演給我看這部戲的大綱，登時覺得執到寶。我一直在想，香港有什麼獨特東西，值得我們跟全世界去講呢？我發覺，我們的殯儀業，正是全世界獨有，站在哪裏都有一席之地。《破．地獄》以香港獨特的殯儀業，去闡釋一個莊嚴的主題，我𦧲飯應（去拍）」。

難得集合兩代笑匠，但《破．地獄》卻不是一齣喜劇，子華親解謎團，「我覺得大家要有心理準備，電影有莊嚴的成分，並不是講觀眾入場隨便歡度一段時光、『哈哈哈哈』就看完一部戲。《破．地獄》可能會對你的人生帶來一些改善，正如我和Michael（許冠文），都因為這部戲，改善了對人生的一些看法，我拍完後覺得自己寬容了。相信大家看完之後，也會比以前更加寬容、豁達」。

地球80億人都有興趣看的戲

許冠文從影多年，集編劇導演於一身，一直認真看待電影事業，對每個劇本皆有嚴格要求，透露《破．地獄》是他期待已久的好劇本，「拍完《破．地獄》，我對人生體驗多咗、闊咗、開心咗、世界又靚咗」。

身為香港影壇首部聚焦殯儀業的電影，許冠文稱《破．地獄》的主題正合他意，「我有一個夢想，希望可以參與一部戲，並非為某個單一市場而做，沒有中西方影子，故事好地道，完全反映香港特式，但全世界觀眾都會喜歡看。只要你曾想過生死問題，看完《破．地獄》就會有所領略，然後感覺人生有意義，這樣的題材，整個地球80億人都會有興趣看」。

鄭保瑞執導新片《澎湖海戰》

另外，鄭保瑞今年憑《命案》獲香港電影金像獎最佳導演，近期上映的《九龍城寨之圍城》亦贏得口碑與票房大豐收。昨日公布鄭保瑞將執導《澎湖海戰》，杜家毅監製，率先發布「以史為鑑」版海報，海報中一艘巨大的海軍艦船劍拔弩張，矗立在海報正中央充滿壓迫感，背後是數不盡的海軍艦隊嚴陣以待。

據知電影以「康熙二十二年，施瑯率福建水師，統一台灣」的真實歷史事件為故事藍本，集結實力演員與幕後主創參與。

相關字詞﹕破‧地獄 黃子華

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