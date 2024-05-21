樂意被「何伯新何太」蓋風頭 李龍基盼早日結案 免未婚妻受折磨

心痛Chris消瘦

李龍基未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留、使用虛假文書等7項控罪，還押大欖懲教所，本月28日續審。李龍基每天探望，透露Chris情况不錯，但消瘦不少，認為正常人遇到這種情况，狀態都會差一點，他都試過吃不下和失眠，笑言喼弗好方法，「每件事有好和壞方面，凡事睇開些，希望Chris快點出來，相信28日會有結果。一直等待幾痛苦，很折磨」。

提到他跟未婚妻被網民拿與城中熱話「何伯和新何太」相提並論，風頭被蓋過，李龍基說：「非常之好，別人的事不關我事，自己顧掂自己，拉埋我們一齊寫無問題，鍾意點寫就點寫，之前我被寫到好離譜，初時不開心，現在一笑置之。我在娛樂圈40幾年，未試過被人針對，一直好低調。另一種開心是我的報道養活很多人，希望大家都好。」

詹天文植髮打針勁痛

18歲詹天文早前考完試，完成植髮生日願望，透露媽媽資助5位數解決額前髮線高問題，「過程好痛，打了很多麻醉針，將後面的毛囊植到前面髮線，打到喊，但值得，不用再搽髮際線粉，被風吹時，終可抬起頭，若一年後不滿意效果，可再做」。

談到有機會與姚焯菲報讀外國同一間大學，她說未肯定，如果跟對方做校友都幾得意，「我們選科目不同，我會跟她一樣繼續工作」。

記者：林祖傑