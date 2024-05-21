明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

樂意被「何伯新何太」蓋風頭 李龍基盼早日結案 免未婚妻受折磨

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、范振鋒及思敏前晚出席「《開心大派對》愛．最美麗維港之夜2024」，李龍基、詹天文、支嚳儀等任嘉賓。家燕姐表示活動原在母親節舉行，但當日她與4視帝羅嘉良、陳展鵬、黎耀祥和馬德鐘到新加坡登台，故延期。

心痛Chris消瘦

李龍基未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留、使用虛假文書等7項控罪，還押大欖懲教所，本月28日續審。李龍基每天探望，透露Chris情况不錯，但消瘦不少，認為正常人遇到這種情况，狀態都會差一點，他都試過吃不下和失眠，笑言喼弗好方法，「每件事有好和壞方面，凡事睇開些，希望Chris快點出來，相信28日會有結果。一直等待幾痛苦，很折磨」。

提到他跟未婚妻被網民拿與城中熱話「何伯和新何太」相提並論，風頭被蓋過，李龍基說：「非常之好，別人的事不關我事，自己顧掂自己，拉埋我們一齊寫無問題，鍾意點寫就點寫，之前我被寫到好離譜，初時不開心，現在一笑置之。我在娛樂圈40幾年，未試過被人針對，一直好低調。另一種開心是我的報道養活很多人，希望大家都好。」

詹天文植髮打針勁痛

18歲詹天文早前考完試，完成植髮生日願望，透露媽媽資助5位數解決額前髮線高問題，「過程好痛，打了很多麻醉針，將後面的毛囊植到前面髮線，打到喊，但值得，不用再搽髮際線粉，被風吹時，終可抬起頭，若一年後不滿意效果，可再做」。

談到有機會與姚焯菲報讀外國同一間大學，她說未肯定，如果跟對方做校友都幾得意，「我們選科目不同，我會跟她一樣繼續工作」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕李龍基 詹天文 薛家燕

上 / 下一篇新聞