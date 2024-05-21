明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR巡唱尾場送「彩蛋」唱《前傳》 姜濤淚灑舞台 邱士縉憶亡母爆喊

MIRROR演唱會終極尾場 姜濤感觸落淚 唱《前傳》掀回憶殺 修改紀錄

【明報專訊】MIRROR前晚在銀河綜藝館完成4場澳門騷，為世界巡迴演唱會畫上完美句號。鏡粉亮起燈牌又帶備加油標語撐偶像，場面壯觀。12子全晚毫不留力，盡情炸爆舞台，隊長楊樂文（Lokman）表示MIRROR比平時用多近300%力量演出，驚喜送「彩蛋」合唱《全民造星》主題曲《前傳》，勾集體回憶。邱士縉（Stanley）獨唱時憶亡母爆喊；姜濤感觸淚灑舞台，部分成員也眼濕濕，依依不捨。盧瀚霆（Anson Lo）對發文反擊盧覓雪批評他化妝太濃，認為鍾意化妝不是錯事，不傷害任何人，化妝代表尊重，言行亦要互相尊重。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR澳門演唱會甫開場，12子連唱3首快歌炒熱氣氛，呼籲鏡粉起身跳舞，帶動全場狂呼。

Alton跳甩鞋 場面爆笑

之後成員分組載歌載舞，Lokman伙副隊長江𤒹生（AK）、王智德（Alton）合唱《Rebound》鬥舞技，Alton跳起凌空一字馬落地，臨起身時不慎甩鞋，急忙執起穿上，兩拍檔見狀沒出手幫忙，還邊唱歌邊笑。Stanley唱《來不及》時，憶起亡母眼泛淚光，唱至尾段哽咽唱不去，情緒激動，粉絲代唱完成，他派飛吻感謝。

出道5年 無忘初心

MIRROR全員穿白色套裝合唱《人類群星閃耀時》，Lokman做代表向鏡粉說：「歡迎來到最後一場，好多謝大家5年來支持，我們承諾會繼續努力，做更多好作品送畀大家。以下歌曲道出我們出道5年的心聲。」他們獻唱團歌《We All Are》及《One and All》，姜濤感觸落淚，部分成員亦眼濕濕，盡現不捨之情。

安歌環節，MIRROR合唱《全民造星》主題曲《前傳》，驚喜送「彩蛋」勾集體回憶，Lokman說：「這份禮物是特別送給澳門，因為是巡唱最後一站。5年前這首歌介紹我們，想講是我們初心一直冇變過，好珍惜每次演出。」跳舞時，呂爵安（Edan）甩了幾個動作，Stanley擺單腳企甫士站不穩，傻笑遮掩尷尬。唱完《Catch A Vibe》後，MIRROR鞠躬向粉絲揮手道別。

完騷最想大吃一餐

MIRROR完騷後受訪，12子齊嚷很肚餓，終於可鬆一口氣、大吃一餐。Lokman表示新加坡站已感不捨，覺得每次演出都在倒數，他感觸說：「演唱會由香港站開始，去不同地方橫跨好長時間，現在正式告一段落，我們期待下一次。之前大家會留力，最後一場放盡近300%力量做，氣氛好好。返後台補妝時，仍聽到台下粉絲好大聲歡呼，好震撼，完全感受大家的熱情。」他們尚未計劃何時再辦巡唱，AK笑言希望在MIRROR的10周年前可發生。

Alton說很疲倦，要Anson Lo為他即場按摩。提到他台上甩鞋，Alton稱是首次發生，有點手忙腳亂，最緊要大家看得開心，驚險得來都幾得意，好彩對襪沒穿洞。Stanley日前自爆腰骨痛要浸浴紓緩，他解釋為巡唱操練過度所致，又承認跳唱《前傳》時企不穩，因肚餓，之後會努力操練加強腰力。

姜濤貼肥仔相𧨾大眾開心

姜濤頭場感冒帶病演出，慶幸已痊癒，沒影響尾場表現。提到他台上喊，姜濤拒認：「感冒啫。（感冒會流淚？）我打噴嚏。」至於搶閘貼自己「肥仔」黑圖自嘲，姜濤笑言：「冇所謂，大家開心就得，偷影粉絲是巧合撞見，貪得意。」李駿傑（Jeremy）與Edan自爆私藏巡唱期間隊友一些絕密相，如「大表波」Stanley沒著衫照片，Edan笑言自己手機內的照片不能曝光。

Anson Lo為安撫神徒反擊

Anson Lo日前遭盧覓雪在電台節目揶揄化妝太濃，言論惹起神徒（粉絲暱稱）不滿，Anson Lo在網上連環發文反擊，認為以艷麗造型上舞台不感羞恥，安撫神徒。他說心情未受影響，「連出幾個限時動態是想鼓勵粉絲，不用為此事不開心。我好鍾意化妝，又不是一件錯事。這幾年都經歷過，收到一些不同評論，我會好虛心接受意見」。有粉絲撐他素顏可愛，Anson Lo強調非因此事才刻意減少化妝示人，自爆不時素顏不剃鬚出街，日前做網上直播也沒化妝，「化不化妝視乎自己感覺，同看場合需要，又不是傷害到任何人，自己OK就得。化妝也代表一種尊重，基本尊重好緊要，言行亦要互相尊重」。

AK與陳卓賢（Ian）各自為個唱做準備，趁機互向對方搲飛，笑言被親朋戚友追問，欠下一身飛債。至於會否加場，留待公司安排。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕姜濤 盧瀚霆（Anson Lo） 邱士縉（Stanley） 王智德（Alton） 江𤒹生（AK） 楊樂文（Lokman） 澳門站

上 / 下一篇新聞