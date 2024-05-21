MIRROR巡唱尾場送「彩蛋」唱《前傳》 姜濤淚灑舞台 邱士縉憶亡母爆喊

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR澳門演唱會甫開場，12子連唱3首快歌炒熱氣氛，呼籲鏡粉起身跳舞，帶動全場狂呼。

Alton跳甩鞋 場面爆笑

之後成員分組載歌載舞，Lokman伙副隊長江𤒹生（AK）、王智德（Alton）合唱《Rebound》鬥舞技，Alton跳起凌空一字馬落地，臨起身時不慎甩鞋，急忙執起穿上，兩拍檔見狀沒出手幫忙，還邊唱歌邊笑。Stanley唱《來不及》時，憶起亡母眼泛淚光，唱至尾段哽咽唱不去，情緒激動，粉絲代唱完成，他派飛吻感謝。

出道5年 無忘初心

MIRROR全員穿白色套裝合唱《人類群星閃耀時》，Lokman做代表向鏡粉說：「歡迎來到最後一場，好多謝大家5年來支持，我們承諾會繼續努力，做更多好作品送畀大家。以下歌曲道出我們出道5年的心聲。」他們獻唱團歌《We All Are》及《One and All》，姜濤感觸落淚，部分成員亦眼濕濕，盡現不捨之情。

安歌環節，MIRROR合唱《全民造星》主題曲《前傳》，驚喜送「彩蛋」勾集體回憶，Lokman說：「這份禮物是特別送給澳門，因為是巡唱最後一站。5年前這首歌介紹我們，想講是我們初心一直冇變過，好珍惜每次演出。」跳舞時，呂爵安（Edan）甩了幾個動作，Stanley擺單腳企甫士站不穩，傻笑遮掩尷尬。唱完《Catch A Vibe》後，MIRROR鞠躬向粉絲揮手道別。

完騷最想大吃一餐

MIRROR完騷後受訪，12子齊嚷很肚餓，終於可鬆一口氣、大吃一餐。Lokman表示新加坡站已感不捨，覺得每次演出都在倒數，他感觸說：「演唱會由香港站開始，去不同地方橫跨好長時間，現在正式告一段落，我們期待下一次。之前大家會留力，最後一場放盡近300%力量做，氣氛好好。返後台補妝時，仍聽到台下粉絲好大聲歡呼，好震撼，完全感受大家的熱情。」他們尚未計劃何時再辦巡唱，AK笑言希望在MIRROR的10周年前可發生。

Alton說很疲倦，要Anson Lo為他即場按摩。提到他台上甩鞋，Alton稱是首次發生，有點手忙腳亂，最緊要大家看得開心，驚險得來都幾得意，好彩對襪沒穿洞。Stanley日前自爆腰骨痛要浸浴紓緩，他解釋為巡唱操練過度所致，又承認跳唱《前傳》時企不穩，因肚餓，之後會努力操練加強腰力。

姜濤貼肥仔相𧨾大眾開心

姜濤頭場感冒帶病演出，慶幸已痊癒，沒影響尾場表現。提到他台上喊，姜濤拒認：「感冒啫。（感冒會流淚？）我打噴嚏。」至於搶閘貼自己「肥仔」黑圖自嘲，姜濤笑言：「冇所謂，大家開心就得，偷影粉絲是巧合撞見，貪得意。」李駿傑（Jeremy）與Edan自爆私藏巡唱期間隊友一些絕密相，如「大表波」Stanley沒著衫照片，Edan笑言自己手機內的照片不能曝光。

Anson Lo為安撫神徒反擊

Anson Lo日前遭盧覓雪在電台節目揶揄化妝太濃，言論惹起神徒（粉絲暱稱）不滿，Anson Lo在網上連環發文反擊，認為以艷麗造型上舞台不感羞恥，安撫神徒。他說心情未受影響，「連出幾個限時動態是想鼓勵粉絲，不用為此事不開心。我好鍾意化妝，又不是一件錯事。這幾年都經歷過，收到一些不同評論，我會好虛心接受意見」。有粉絲撐他素顏可愛，Anson Lo強調非因此事才刻意減少化妝示人，自爆不時素顏不剃鬚出街，日前做網上直播也沒化妝，「化不化妝視乎自己感覺，同看場合需要，又不是傷害到任何人，自己OK就得。化妝也代表一種尊重，基本尊重好緊要，言行亦要互相尊重」。

AK與陳卓賢（Ian）各自為個唱做準備，趁機互向對方搲飛，笑言被親朋戚友追問，欠下一身飛債。至於會否加場，留待公司安排。

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