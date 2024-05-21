乃木坂46下月來港開騷 為歌單傷腦筋

相隔6年再度襲港，如何準備下月個唱？三人對於有機會來港開騷，心情既緊張又期待，覺得香迷喜好與日本粉絲不同，現正為表演歌單而傷腦筋。井上和與一之瀨美空早前參演動畫《美少女戰士》的同名舞台劇，分別扮演主角「月野兔」和「火野麗」，井上和自言與角色個性完全相反，幾乎找不到共通點，因此在揣摩角色過程中學到很多；一之瀨美空也表示火野麗個性冷酷，她則愛笑，又透露與一眾舞台劇演員感情要好，她跟劇中飾演反派的演員最老友。

井上和表示最喜歡的動漫角色是《刀劍神域》亞絲娜（Asuna），一直模仿對方髮型，希望有日能飾演這角色；一之瀨美空鍾情體育類動漫如《排球少年》，「原著中很少女性角色，或者可以演啦啦隊成員」，至於梅澤美波則被隊友推舉扮演《Spy×Family》女主角約兒，因為她長得又高又瘦。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳