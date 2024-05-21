BBC紀錄片揭具荷拉成破案關鍵 勸崔鍾訓爆Burning Sun黑幕 勝利恐嚇女生片段曝光

文：蘇珮欣

BBC前日公開紀錄片《下藥、性侵和羞辱—揭露韓流明星聊天室裡的秘密》（K-pop scandal: Exposing the secret chat groups），全片長約一小時，講述鄭俊英等人透過手機通訊群組散播女性不雅短片，事件被公諸於世的過程。片中指出如果不是鄭俊英手機通訊內容外泄，他們的罪行可能永遠無人知曉。有關罪證落在記者姜京允手上，她開始展開調查，得悉事件涉及勝利經營夜店「Burning Sun」，不少女顧客在夜店被落迷藥繼而遭性侵。

具荷拉兄錄低證供

紀錄片公開鄭俊英與崔鍾訓相約女生夜蒲的片段，前者伸手入某夜店女公關的裙底；又公開勝利在遊艇開派對的短片，只見他粗暴拉扯一名醉酒女生，更不理對方掙扎反抗，強行拉着女方手腕，不單表情兇狠，甚至破口大罵，呼喝女生「安靜點」，還一度舉起拳頭，作勢要毆打女方，堅持把她拖走。最令人心寒的是，鏡頭外傳來陣陣笑聲，對於侵犯過程視若無睹。另一片段則拍下勝利喝醉後訓示身旁女生「做人要謙虛」，被指態度囂張。

姜記者提到勝利與鄭俊英的對話中，涉及一名高級警務人員，但無法得悉真正身分，調查工作遇上樽頸，多得具荷拉主動協助，終於找到破案缺口。據悉具荷拉與崔鍾訓相交多年，感情相當深厚，跟勝利及鄭俊英也算朋輩，具荷拉表示看過他們的手機，內藏許多不雅片段。

事實上，具荷拉亦是同類案件的受害者，她曾遭前度男友偷拍不雅短片作要脅，因此主動聯絡姜記者，游說崔鍾訓提供警員資料。她的胞兄受訪時透露，具荷拉跟崔鍾訓對談期間，他就在身旁並錄下對話。

KBS律師涉恐嚇

紀錄片又披露手機通訊群組事件爆發前，鄭俊英2016年曾遭女友提告，指他偷拍二人性愛短片，其後雙方達成和解，原因是KBS電視台曾派出律師向女方拖壓，律師指女方證據不足，恐被反告誹謗，女方感到害怕才被迫撤控，鄭俊英亦因此重返幕前，參演KBS綜藝節目《兩天一夜》。