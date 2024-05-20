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娛樂

【娛樂場】《沙特阿拉伯潮什麽》 梁芷珮沙漠Glamping一試難忘

【明報專訊】「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的旅遊節目「潮什麼」系列，走訪過不同地方。繼去年到極地──南極和北極探險後，繼續玩轉地球，帶大家遊覽熟悉又陌生的沙特亞拉伯，主持全新節目《沙特阿拉伯潮什麽》，今晚（20日）首播。

開發全新旅遊景點

沙特阿拉伯是阿拉伯半島面積最大的國家，隨着沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）掌權後，推行不少改革，包括女性可以駕駛、工作，又開放旅遊等規條。2019年開放旅遊管制，一開放卻遇正新冠疫情，因此絕少遊客到過沙特阿拉伯旅遊。Christy今次為大家開發全新旅遊點，在極少旅遊資訊下勇闖一個重視宗教信仰的國家，加上完全沒有支援和事前聯絡的情况下，行到邊玩到邊，見識沙特阿拉伯國家文化遺產，頗大挑戰；Christy在每集尾段會分享遊覽當地小貼士。

首訪沙特成旅行必去第一位

Christy從香港出發到廸拜轉機，再飛往沙特阿拉伯首都利雅得的機場，一落機即獲友善招待蜜棗welcome drink，租車自駕遊服務亦方便完善。第一站先到位於西北部的AlUla（歐拉），既是綠洲城鎮亦是沙漠，Christy初嘗沙漠Glamping露營車，再遊覽全球最大鏡面建築和歷史悠久的巨型古墓。

Christy直擊在岩石中央的「酒店大堂」辦理check in過程，除露營車tour，還介紹沙漠裏被岩石包圍的「世一」泳池；白天在營地玩跳彈牀、踏單車，晚上在露天影院睇戲，是難忘的大自然體驗，「旅遊達人」Christy亦不禁高呼：「原本我嘅第一位係冰島或肯雅，𠵱家呢度極速攞咗我嘅第一位。」

零死角鏡面反射沙漠美景

Christy到訪沙漠中全球最大的鏡面建築Maraya，不少知名歌手曾在此開騷，零死角鏡面反射AlUla的沙漠美景，Christy給予兩大絕美打卡貼士。沙特阿拉伯重要景點之一的第一個世界文化遺產地方Hegra（黑格拉），參觀公元前1000年古老民居，由天然岩石雕琢而成的古老墓穴，散發古老又神秘的氣息。

遊古城玩極限運動 動靜皆宜

Christy節目中四出探險遊覽歷史悠久的歐拉古城（AlUla Old Town），迂迴似迷宮的巷弄，共有900間小屋，配合近年旅遊開發，大部分小屋已轉型為咖啡店與手信店舖，幾乎每個角落都是打卡點。著名地標大象石（Elephant Rock）同樣十分「打卡-able」，Christy趁日落黃金時段，邊歎咖啡邊欣賞日落景色，畫面壯觀。此外，她還到Cultural Oasis環保園參觀，大玩空中飛索極限運動，動靜皆有不同體驗。

《沙特阿拉伯潮什麽》 翡翠台

逢星期一至三晚10時30分

相關字詞﹕梁芷珮（Christy） 沙特阿拉伯潮什麽

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