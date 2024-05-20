拍檔追數 《中年》梁浩銓：積極處理 稱與妻冰釋前嫌 傳戀曹敏寶嘗人情冷暖

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梁浩銓回應欠債一事，直認知道報料人身分，做音響工程生意的他稱對方今年初覺得這生意有發展而投資，半個月後突然提出退股要取回投資的錢。梁浩銓說：「可能對方不熟這行運作，公司承接工作，完成後不會即時收錢，好彩的拖半年找數或要等一年，也有被走數情况。我都未收到老闆找數，報料人突然要取回他的錢，係有現金周轉不靈情况。我好難一面被人拖數，同時自己又畀錢找數，一直有跟對方聯絡，沒有失蹤逃避，希望盡快解決問題。」他承認公司有拖欠其他數，因為要等老闆找數，幸獲體諒，現在積極處理。

對緋聞不多解釋 硬「食死貓」

梁浩銓參加《中年好聲音》時的「浪子回頭」經歷感動觀眾，年輕時因生意失敗而欠債，對家人造成困擾被趕出門，後來打多份工還債再創業，參加比賽追夢獲父母原諒到場支持。不過今年初他跟曹敏寶傳出不倫戀，有指懷孕太太氣得離家出走。

問到梁浩銓現在家庭狀况，他說：「我同太太冇事，從來冇搞分居、離婚，我們一起生活並照顧兒子。」他提到緋聞稱當中有很多誤會，因性格不想多解釋，結果硬「食死貓」。

夫妻為幕前工作鬧意見

梁浩銓透露今年初有次出騷前，有傳媒透過經理人求證他跟曹敏寶的緋聞，他簡單回覆跟曹敏寶只是朋友，至於跟太太因婚姻出問題暫時分開，結果翌日成大新聞。

梁浩銓承認當時沒講清楚，事發後又要低調沒機會解釋，「我跟太太去年中鬧意見，其實她不太喜歡我做幕前，太太性格好率直，當時她又懷孕，雙方冷靜分開住。兒子去年9月底出世，我做爸爸當然要回家照顧她與BB，夫妻也需要時間再磨合。現在跟太太同一屋簷下生活，兩人也要工作，囝囝平日交給家人照顧」。

跟無綫有約 《中年》聚會冇收通知

事件令梁浩銓感受到人情冷暖，稱曹敏寶的處理方法自己不評論，總之雙方沒有再聯絡。《中年好聲音》的戰友也似跟他隔離，只有幾個以前同組的仍有聯繫。

早前《中年好聲音》一周年聚會，梁浩銓未被通知，表示跟TVB Music仍有合約，這段時間公司沒安排工作，稱自己做了一首歌，希望有機會推出，「上天關上一扇門時，會同時打開另一扇窗，現在似窗也關了，希望有另一扇窗再打開」。