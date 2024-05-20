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娛樂

林芊妤網店賺錢拒開舖 陳凱琳欠意志力再拍劇

【明報專訊】林芊妤昨日邀請陳凱琳和陳靜出席自家品牌瑜伽服戶外活動，林芊妤表示活動因天雨延期兩次，其中一次她誤信天文台以為下雨，怎料陽光普照，激到她爆喊，要兒子攬住安慰，「好乖，真的孝感動天，老公拍我兩下，就繼續瞓覺」。昨日雖然下雨，林芊妤決定不再逃避，老公和兒子到場支持，老公送吻鼓勵。她說好開心，第一次搞活動好大壓力，承認邀請陳凱琳及陳靜有私心，因為好喜歡她們的身形。

林芊妤創立品牌4年，曾想開設實體店，但擔心太大壓力，既然持續賺錢，不想搞太多事，開心最緊要。生意愈做愈大，是否減少公開性感亮相？她笑道：「應該冇人想睇我性感了。邊個想睇個阿媽性感？留番畀年輕少女，我已變女性鍾意的人，證明我做緊啱嘅事。」

陳靜呻拍劇辛苦難上癮

陳凱琳與陳靜很怕曬黑，冒雨運動反而覺得好爽。陳靜對身形仍未滿意，常看林芊妤的短片學站立和臀、腿運動。陳凱琳被問有否跟老公鄭嘉穎一起運動？她稱老公喜歡打網球，她較鍾意室內打羽毛球，加上對方打網球比較勁，她避免挑戰，「現在新興一個網球和乒乓波混合運動，我們一齊同步學，好公平，之前一齊去玩，老公笑我撲波時撲埋去佢嗰邊，叫我行番去自己嗰邊」。

陳靜參演劇集《家族榮耀之繼承者》正在無綫播映，她稱很喜歡角色，但沒有拍劇拍上癮，「第一次拍長劇，原來好辛苦，好彩拍攝氣氛好好」。陳凱琳回想當年拍劇，不知意志力從哪裏來。是否不再拍？她說：「唔拍喇，現在沒有意志力，要將全部心機畀晒小朋友。」

記者：林祖傑

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