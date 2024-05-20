張馳豪除衫赤膊騷肌 潘靜文遭林智樂掀裙險走光

Felix隔着衫摸Aska腹肌

Felix唱近日推出的新歌《年輪海》，Aska與Sherman伴舞，然後3人再合唱，呼籲歌迷起身一齊唱。其間Felix想拉Sherman行向台邊，不小心掀起對方裙邊，嚇得女方大叫：「你想點呀？」幸未有泄春光。

安歌時，3人從觀眾席最後排步出合唱陳奕迅《重口味》，Felix隔着衫輕摸Aska腹肌，觀眾再叫除衫，Aska怕醜未有照做，Felix表示期待將來在更大場地跟歌迷見面。早前自爆情緒受困日日喊的Sherman笑說：「雨過總會天青，希望大家都一樣。」

大方騷肌 Aska稱女友不介意

3人騷後受訪，Felix解釋誤掀Sherman裙子是天意，慶幸對方做足安全措施沒走光。至於摸Aska腹肌，則是刻意，笑稱：「覺得摸得多，會令我都有（腹肌），不過可能等10年。」他台上還開玩笑恭喜Aska與Sherman「百年好合，永結同心」，Aska說：「緋聞就是這樣傳出來，我們太好朋友、太熟落，撻不着。女友今（前）晚有事沒有來捧場。」

Aska配合新歌形象常騷肌，希望展示苦練成果，相信女友不介意。談到安歌沒有除衫，Aska覺得除一次就夠，要尊重表演，否則似韓國型男騷。

Sherman擔心收入不穩影響情緒

Sherman早前在社交網貼出多張流淚照，稱情緒受困日日爆喊，她解釋相片約3個月前拍攝，提醒自己不開心階段已過去，未來仍要繼續，「回想自己都幾傻，報道出街後，好多朋友傳短訊慰問，多謝大家。不開心非感情問題，自覺踏入26歲已是大人，好擔心收入不穩，考慮是否仍要在這行發展。身為女兒有責任給家用，擔心沒用反成家庭負累」。開騷前她心情緊張，現在鬆一口氣，還重拾比賽時的熱血。Sherman爆開騷前拜神，Felix不小心踩爛她的耳機，慶幸有後備才可順利演出。Felix覺得3人合作開騷，可互吐苦水分擔壓力，不介意繼續合作，望下次在更大場地。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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