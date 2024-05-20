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娛樂

費高領銜葡名宿戰大灣區飛龍 大勝7球 73歲隊長陳百祥踢足全場 滿意賽果

73歲陳百祥領軍出戰葡萄牙隊名宿 輸7球稱滿意賽果

【明報專訊】為慶祝澳門特別行政區成立25周年，昨日假澳門東亞運動會體育館舉行「五人足球友誼賽」，73歲陳百祥帶領林文龍、張兆輝等組大灣區飛龍隊，迎戰前世界足球先生及金球獎得主路爾斯費高（Luis Figo）任隊長的葡萄牙傳奇。費高現身球場獲球迷歡呼，施展球王腳法，數分鐘已入球。陳百祥寶刀未老，踢足上下半場，自言狀態有七成，但錯失入球機會，最終葡萄牙傳奇以大比數11比4勝出。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳百祥（阿叻）與陳國坤、張兆輝、林文龍、吳國敬等組成大灣區飛龍隊參與足球賽，與費高任隊長的葡萄牙傳奇隊對壘，上演五人足球友誼賽。球賽昨日下午4時許開始，正式開波前兩隊球員一早到場館搓波熱身，讓球迷率先欣賞。

澳娛綜合管理層代表，包括何超鳳、賭王何鴻燊四太梁安琪、霍震霆、霍啟山和何超蕸聯同一眾澳門政府官員代表主持開球儀式，太極樂隊擔任中場休息表演嘉賓。

費高落場似個人表演

大灣區飛龍隊隊長阿叻與葡萄牙傳奇隊長費高均打頭陣，帶領球員迎戰，其間大灣區飛龍隊換入林文龍與陳國坤落場，可惜未能為球隊爭取優勢，僅由職業球員黃展鴻入球。費高落場獲球迷歡呼，如個人表演，展施球王腳法，開波數分鐘已率先入波，半場20分鐘賽事，葡萄牙傳奇隊輕鬆攻入5球，上半場以5比1領先拉開比數。

下半場開波，寶刀未老的阿叻繼續帶隊上陣，兩隊互有攻勢，其中阿叻有起腳攻門，可惜被對方龍門擋出，錯過入球機會。40分鐘賽事結果11比4，葡萄牙傳奇隊大比數勝出。

飛龍隊「讓分未讓賽」

兩隊球員賽後接受大會頒獎，費高與隊友開心捧獎盃。阿叻與林文龍跟球迷簽名握手，又玩自拍，頗受歡迎。二人與張兆輝、陳國坤及吳國坤齊受訪，表示很開心能跟世界一級球星同場比併，對賽果非常滿意。

自稱全場年紀最大的阿叻說：「原本預計沒有入波『零蛋』，今次『讓分未讓賽』，因我年紀大他們30年。（你都踢足上下半場？）我大他們的只限年齡數字，不限體力，今（昨）日狀態有七成，不過即使我們狀態十足，一樣輸咁多。見他們踢到後半段已沒氣，我就可以繼續跑。即使我今次錯失入球機會都沒問題，因為是必然。下次準備與巴西球星作賽，我的足球生涯由74歲開始。」他大讚林文龍扭波技術不錯，成功避開對手。張兆輝亦開心與世界級球星較量，形容是夢想成真。

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相關字詞﹕路爾斯費高（Luis Figo） 林文龍 張兆輝 陳百祥（阿叻）

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