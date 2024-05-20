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娛樂

【開箱】《再繫「腦」朋友》毋忘童心 「死侍」賴恩雷諾士淪陪襯

【明報專訊】《無聲絕境》尊卡辛斯基（John Krasinski）自編自導自演、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）監製兼演出闔家歡電影《再繫「腦」朋友》（IF），5月17日在美國開畫，首日票房收1030萬美元（約8034萬港元）略遜預期，「爛番茄」網站綜合135篇影評文章得分只有50%，明顯不受影評人歡迎，然而觀眾好感度卻高達87%，如此叫好何以卻不叫座？

畢彼特驚喜配音

初看《再繫「腦」朋友》中文翻譯片名，不難令人聯想起彼思動畫《玩轉腦朋友》（Inside Out），再看宣傳海報和預告片段，更讓人錯認是《怪獸公司》同類產物。事實上電影原名《IF》，其實是「Imaginary Friends」的簡稱，講述成年人在孩提時代都曾幻想過一些虛擬的朋友，陪伴我們度過孤獨無助的童年，然而隨着年紀漸長，大家都慣性地把童年甚至童心封閉。

類似真人加動畫演出的電影，可以追溯到1930年代的《荷里活狂歡會》，近年的《夢城兔福星》、《太空也入樽》亦不乏捧場客。相比之下，《再繫「腦」朋友》視覺效果當然不能同日而語，片中角色如「藍藍」、「小花」等均以3D動畫技術製作，精緻得栩栩如生，加上監製賴恩雷諾士與導演尊卡辛斯基碌爆人情卡，除了《特技狂人》愛美莉賓特（Emily Blunt）為支持導演老公而聲演動畫角色「獨角馬」外，還有替「藍藍」配音的《晨早直播室》史提夫卡維（Steve Carell）、《奪寶奇兵之命運輪盤》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）為「小花」獻聲，其他巨「聲」包括《火星任務》麥迪文（Matt Damon）、《特工亞皆老》森洛維（Sam Rockwell）、《尚氣與十環幫傳奇》林家珍（Awkwafina），以及曾任奧斯卡主持的名嘴鍾史超活（Jon Stewart）等，最後還有《殺手列車》畢彼特（Brad Pitt）壓軸登場，驚喜為「基夫」配音，陣容超級強勁。

女主角獨擔大旗

《再繫「腦」朋友》故事講述12歲少女阿B（姬莉費林明飾）得悉父親（尊卡辛斯基飾）入院接受心臟手術，於是重返祖母舊居暫住，再次勾起童年喪母的不快回憶，情緒低落之際，偶然認識樓上鄰居卡芬（賴恩雷諾士飾），發現彼此都有「看見」其他兒童幻想出「腦朋友」的異能。隨着年紀愈大，童心消逝，這班「腦朋友」最終難逃消失世上的宿命。為了拯救他們，阿B與卡芬決定為「腦朋友」配對合適的新主人，好讓他們能夠繼續履行陪伴兒童健康成長的偉大使命。

曾在《星球大戰：天行者崛起》飾演女主角Ray童年版的姬莉費林明（Cailey Fleming），新片獨擔大旗，幾乎由頭演到尾，童星出身的她演技毋庸置疑，《再繫「腦」朋友》比舊作如《洛基》、《行屍》都更出色，現年17歲的她扮演12歲阿B可謂毫無違和，只是有時略嫌「老積」；反觀賴恩雷諾士和尊卡辛斯基淪為大配角，二人受到角色和戲分所限，表現平平無奇，恍似為襯托姬莉費林明而存在。

《再繫「腦」朋友》片長105分鐘，對於未成年的目標觀眾來說，或許稍嫌過長，加上部分對白略為冗贅，雖然導演有意把人生道理說得盡量淺白易懂，最終流於說教，未免浪費心血，假如能把片長刪減至90分鐘，節奏變得明快，小觀眾可能睇得更愉快。

上映日期：5月16日

相關字詞﹕姬莉費林明 賴恩雷諾士 尊卡辛斯基 再繫「腦」朋友 開箱

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