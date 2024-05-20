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娛樂

康城競賽片贏11分鐘掌聲 莎蓮娜高美斯感動落淚

【明報專訊】第77屆康城影展進行得如火如荼，《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導、《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）與《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）合演競賽片《Emilia Perez》，前日舉行首映禮，電影放映完畢，全場觀眾起立鼓掌11分鐘，暫時成為今屆影展最受歡迎的作品，莎蓮娜與素兒見狀忍不住感動落淚。此片屬於西班牙文歌舞喜劇，故事講述一名資歷過高但薪酬過低的律師（素兒莎丹娜飾），某日收到墨西哥毒梟（卡娜加斯康飾）聘約，卻非要她打官司，而是協助他進行變性手術。

同日另一競賽片《風流一代》舉行首映禮，內地導演賈樟柯與女星趙濤再以夫妻檔姿態合作，電影透過一對北方戀人的視角，反映內地自千禧年至今發生的社會變化，刻劃出一代人的生活面貌。入圍一種關注單元的《狗陣》內地導演管虎率領男女主角彭于晏及佟麗婭現身紅地氈打氣。

繼《爭寵》及《可憐的東西》後，導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）與金像影后愛瑪史東（Emma Stone）第三度合作競賽片《Kinds of Kindness》前日首映獲好評，二人昨日出席記者會，同時宣布第四度合作《Bugonia》，據美媒Variety報道新片改編自韓國新晉導演張駿桓2003年執導、申河均主演《拯救綠色星球！》，講述UFO發燒友稟久（申河均）某日發現前老闆康曼植（白潤植飾）有可能是外星人，於是把他綁架並嚴刑逼供的故事，最近跟愛瑪合演《Kinds of Kindness》的謝西派蒙斯（Jesse Plemons）亦會參演一角。

非競賽片方面，金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演政治喜劇《Rumours》的首映禮明顯冷清得多，僅得6分鐘掌聲，故事講述全球七大富裕且自稱民主自由國家領袖舉行峰會期間，竟然在森林內迷路，他們如何面對種種危機，並成功草擬聯合聲明？

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