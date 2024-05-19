【娛樂場】《台灣萌萌的》 黃紫恩林映暉介紹人寵好去處

感受毛孩療癒魅力

《台灣萌萌的》共8集，Jojo跟暉哥匯合台灣美女嘉賓，包括模特兒邱慧雯、王心恬、棒啦啦隊成員林可、重量訓練女神梁子琪，以及各人的愛犬，介紹當地人狗共融的好去處。

視家中寵物如自家小孩般照顧，愈來愈多貓奴、狗奴，連外出旅行都想帶着牠們一起。節目《台灣萌萌的》以「奴才」的身分出發，如何帶「主子」走勻台灣好食好玩、影靚相拍短片的好地方，務求令主僕都能夠盡興。節目推介的好去處，有可以帶狗狗入住的蘭波跑跑民宿、LanPO寵物友善餐廳、遛狗勝地冬山河生態綠舟、必到打卡點基隆市正濱漁港彩虹漁村、萌獴學園複合式餐飲、榕錦時光生活園區及桃園神社等景點，觀眾透過熒幕，都可以感受毛孩的療癒魅力。

品嘗「澎湃毛孩餐」

率先登場的是模特兒邱慧雯與其愛犬法國老虎狗O-lan，傻更更的外形，加上右眼似被打瘀的黑色眼圈，萌萌指數爆升。三人一狗先去LanPO寵物友善餐廳醫肚，餐廳提供的「澎湃毛孩餐」，單聽名已經夠吸引，有肉、菜、蛋，以水烚熟兼油鹽糖全走，收費98元台幣（約24港元）。Jojo都忍不住說︰「以後都唔會亂講畀狗食，因為睇落好好食，不如我哋試少少。」話口未完就跟暉哥一人一啖，品嘗O-lan的午餐，可憐O-lan只能眼巴巴望着，Jojo的食評是「真係好食喎」。

Jojo自爆不敢養寵物

Jojo、暉哥與邱慧雯到了基隆，首站是打卡位正濱漁港彩虹漁村，五顏六色的民宅成為拍攝背景。帶寵物外遊，人與毛孩也要加倍注意安全，她們到和平島地質公園出了小意外，三人一狗玩園內的瀡滑梯鬥快，好勝心強的Jojo最快抵達，但落地一下失去重心，膝蓋跪了一下，幸反應敏捷雙手一撐，避免面部落地毁容。接着她們又到一間有獴陪食的餐廳，Jojo與暉哥再次爆出笑話，暉哥以身材好見稱，兩人各自抱一隻獴，暉哥抱的獴在她胸口穩站，Jojo搞笑問：「點解可以企喺你心口度嘅？我得唔得呀？」她挑戰暉哥，也將獴放在胸口，試讓牠站着。Jojo對養寵物有陰影，小學時曾養金魚與烏龜，每次金魚、烏龜死了，便喊到不能返學，自此不敢再養小動物。

《台灣萌萌的》

TVB Plus（82台）

5月20日起（逢周一、二、四、五）

晚上8時30分播映