廖駿雄離世 終年63歲 無綫資深演員 《天師執位》飾大粒癦

廖駿雄17歲在父親安排入讀無綫第8期藝員訓練班，畢業後成為無綫藝人，拍過多套劇集，當中最為人熟悉的是1984年在經典劇集《天師執位》飾演「大粒癦」。1990年代，廖駿雄往馬來西亞發展，及後轉型從商，曾開設夜冷舖，又曾在內地開設貿易公司，曾因生意虧損欠債百萬元。廖駿雄近年過半退休生活，閒時隨周潤發等好友跑山，間中客串電影及劇集，近年參演網劇《反黑》。廖駿雄兒子廖家爵遺傳了演藝細胞報讀藝員訓練班，現在是無綫藝員。

3年前確診胃癌第四期

廖駿雄2021年4月確診胃癌第四期，當時表示在好友廖啟智離世後感覺胃部不適持續20日，檢查後驗出患胃癌第四期，立即做割胃手術，服用標靶藥及化療，體重由210磅跌至160磅。化療後身體狀况好轉，癌指數回復正常，但昨日突傳來離世噩耗。

翁靜晶︰走得很痛苦

廖駿雄去年9月曾接受翁靜晶的網上頻道節目訪問，談及靈異經歷，片中的他雖比前消瘦，但精神飽滿。有網民在翁靜晶的facebook留言問︰「本身已經入住東華？還是被東區、瑪麗踢咗去東華？」翁靜晶說︰「你估中了。」翁靜晶回覆《明報》查詢時表示，得知廖駿雄死訊後曾聯絡廖太，獲告知廖駿雄在東華醫院離世，因醫院人手不足問題而走得很痛苦。她知道後十分難過，但不便說太多。記者致電廖太了解情况，她一直哭，傷心得講不出話，只表示翁靜晶已說了。廖駿雄兒子廖家爵是無綫藝員，他對父親離世亦不願多談，向傳媒表示沒什麼想講，只希望父親安心。

娛樂組