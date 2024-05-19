古淖文為譚輝智開個唱驕傲 魏浚笙澄清無暗示恨結婚生仔

澳門土生土長的古淖文奪《中年好聲音2》冠軍後，常港澳兩邊工作，稱未算豬籠入水。對亞軍譚輝智率先於本月底開個唱，他替對方開心，不認為遭爬頭，「比賽兩個月後開騷，為輝智感驕傲，反應好能帶領我們『中二生』跟住做」。他希望盡快出個人單曲，正等公司安排。

Jeffrey表示與家忻扮情侶合照表情尷尬，是刻意扮出來惹大家笑，跟經理人女友旅行時也有打卡，滿意自己攝影技術。提到他在社交網分享與小朋友坐海邊的相片，網民解讀為暗示恨結婚生仔。他否認道：「咁都會聯想到？因當時見有個小朋友幾開心，沒其他意思。暫時未想結婚或當父親，先專注工作。」

吳家忻視馬桂烽結婚對象

吳家忻跟薛芷倫（Fanny）兒子馬桂烽拍拖，日前母親節她為Fanny慶祝及合照，稱非首次見家長，但慚愧忘記送禮，稍後或會補送。她讚Fanny友善，有傾扮靚和美食話題，但否認好事近，剛開始拍拖還年輕，需要多些時間相處。她視男友為結婚對象，讚對方表現值80分，還有進步空間。

記者：林蘊兒

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