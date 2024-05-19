明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

古淖文為譚輝智開個唱驕傲 魏浚笙澄清無暗示恨結婚生仔

古淖文不介意譚輝智爬頭開騷 魏浚笙否認恨結婚生仔

【明報專訊】古淖文、魏浚笙（Jeffrey）及吳家忻前晚出席「感受澳門」嘉年華揭幕活動，獲大批粉絲到場支持。古淖文表示與Jeffrey都是混血兒，外表鬼鬼哋，即場教對方用葡文講「跟我一起去澳門吧！」Jeffrey亦說他們似兩兄弟。家忻與Jeffrey各有另一半，介紹旅遊景點扮情侶，擺甫士打卡時表情趣怪。

澳門土生土長的古淖文奪《中年好聲音2》冠軍後，常港澳兩邊工作，稱未算豬籠入水。對亞軍譚輝智率先於本月底開個唱，他替對方開心，不認為遭爬頭，「比賽兩個月後開騷，為輝智感驕傲，反應好能帶領我們『中二生』跟住做」。他希望盡快出個人單曲，正等公司安排。

Jeffrey表示與家忻扮情侶合照表情尷尬，是刻意扮出來惹大家笑，跟經理人女友旅行時也有打卡，滿意自己攝影技術。提到他在社交網分享與小朋友坐海邊的相片，網民解讀為暗示恨結婚生仔。他否認道：「咁都會聯想到？因當時見有個小朋友幾開心，沒其他意思。暫時未想結婚或當父親，先專注工作。」

吳家忻視馬桂烽結婚對象

吳家忻跟薛芷倫（Fanny）兒子馬桂烽拍拖，日前母親節她為Fanny慶祝及合照，稱非首次見家長，但慚愧忘記送禮，稍後或會補送。她讚Fanny友善，有傾扮靚和美食話題，但否認好事近，剛開始拍拖還年輕，需要多些時間相處。她視男友為結婚對象，讚對方表現值80分，還有進步空間。

記者：林蘊兒

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕吳家忻 魏浚笙(Jeffrey) 古淖文

上 / 下一篇新聞