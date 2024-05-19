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娛樂

兩代「蜘蛛女」同場 愛瑪史東新片首映贏4分半鐘掌聲

【明報專訊】《可憐的東西》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）與該片導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）第二度合作的新片《Kinds of Kindness》，入圍第77屆康城影展主競賽單元。電影昨日在康城舉行首映，愛瑪史東以棗紅色珠片裙踏上紅地氈，同場還有多名荷李活紅星，包括《美帝崩裂》姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst），來支持參演該片的丈夫謝西派蒙斯（Jesse Plemons）。姬絲汀鄧絲與愛瑪史東先後主演《蜘蛛俠》系列，兩代「蜘蛛女」難得同場，成為焦點。外媒報道，《Kinds of Kindness》放映後獲全場觀眾起立拍掌4分半鐘，但導演與演員們在掌聲還在繼續時突然離開戲院。

另外，《標殺令》54歲奧瑪花曼（Uma Thurman）與《風月俏佳人》74歲李察基爾（Richard Gere）合演《Oh Canada》同樣入圍今屆主競賽單元，昨日舉行首映禮，獲全場起立拍掌4分鐘。

李察基爾攬妻曬恩愛

李察基爾與妻子Alejandra Silva在康城紅地氈大曬恩愛，他與前妻所生的兒子Homer James Jigme Gere也陪父親行紅地氈。《兩顆絕望的心》奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的新片《The Surfer》入圍午夜展映單元。尼古拉斯未有與日裔妻子同行，單獨現身康城時表現風騷。

相關字詞﹕尼古拉斯基治 李察基爾 愛瑪史東 康城影展

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