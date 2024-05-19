兩代「蜘蛛女」同場 愛瑪史東新片首映贏4分半鐘掌聲

【明報專訊】《可憐的東西》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）與該片導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）第二度合作的新片《Kinds of Kindness》，入圍第77屆康城影展主競賽單元。電影昨日在康城舉行首映，愛瑪史東以棗紅色珠片裙踏上紅地氈，同場還有多名荷李活紅星，包括《美帝崩裂》姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst），來支持參演該片的丈夫謝西派蒙斯（Jesse Plemons）。姬絲汀鄧絲與愛瑪史東先後主演《蜘蛛俠》系列，兩代「蜘蛛女」難得同場，成為焦點。外媒報道，《Kinds of Kindness》放映後獲全場觀眾起立拍掌4分半鐘，但導演與演員們在掌聲還在繼續時突然離開戲院。