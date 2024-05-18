演唱會開鑼兩度爆喊 陳慧敏澄清透視裝無走光

看似勇敢其實脆弱

陳慧敏之後穿透視裝自彈自唱《我以為世界早已崩塌》，之後談到逝去的愛情，稱曾受傷亦有傷人，希望可原諒別人和自己，懂得自愛和惜自己才可以自救。演唱會尾聲她兩度落淚，先是唱《趁我們還有》，感謝相識20多年的朋友傳信息支持和鼓勵，又稱自己看似勇敢，橫衝直撞什麼都不怕，其實很多時很脆弱，全賴大家的愛和支持，她唱薛凱琪的《Better Me》後再忍不住爆喊。

陳慧敏騷後受訪，稱首場已攞出自己的全部，但未感滿意，永遠希望做得更好，自爆唱錯歌詞不夠完美，又不擅長說話，要多次執生。

首場演出未感滿意

她對兩度落淚感到好嬲，指音樂會主題曲《趁我們還有》首次現場唱，歌詞全是她的心聲，回憶過往種種和故事，一時感觸就喊出來；唱《Better Me》時對着三面大鏡，望着自己再次忍不住喊，希望大家享受這次音樂會。談到穿透視裝在燈光下若隱若現疑走光，她說︰「要再研究，歌衫由服裝指導負責，我不是專家，要傾一傾，但大家放心，一定不會走光。」

記者：柯美

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