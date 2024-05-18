MIRROR澳門站首場 姜濤帶病上陣 Anson Lo反擊濃妝論：不感羞恥

娛樂組

姜濤前晚完騷後在社交網透露患感冒，並分享多張露手臂照片，留言為自己打氣說︰「最後三場！感冒給我好起來！」不少網民祝早日康復，亦有粉絲焦點落在他的手臂，「手臂，係咪病咗要散熱」。有讚他減肥有成績，「終於練到有點成果，巡迴演唱會尾場派點福利吧」。

盧覓雪言論惹神徒不滿

Anson Lo被盧覓雪的「濃妝論」激得罕有反擊，事因日前商台節目《在晴朗的一天出發》主持阮子健講到日本牛郎的妝容時說：「個個牛郎個頭gel起，又金又紫，個妝又化到好濃。」另一主持盧覓雪說：「濃過Anson Lo？」阮子健聞言說：「濃過好多人啦！」Anson Lo之後在社交平台連環上載有關化妝話題帖文反擊，同時又貼素顏、淡妝及化妝出騷的相片，又引用歌曲《ON》和《My Life》英文歌詞訴心聲，再貼出自己的化妝袋逐一介紹，並以英文表示前晚以艷麗造型走上舞台，「我不為此感到羞恥。是的很合理，我正在做我喜歡的事」。盧覓雪言論惹不少神徒（粉絲暱稱）不滿，Anson Lo安撫神徒道：「她一直在說，我們繼續走，走到她幾乎看不到我們背後地方。我們知道一開始，就一如既往手拉手前進，把別的話都放在那裏，我們會走出去，過最好生活，忠於我們熱愛的一切。」他表示負面的人，會無緣無故貶低他們已經討厭的人，「根本沒有人有時間去關心自己不喜歡的人，更別說批評別人妝容。說到底，那只是化妝」。

12子輪流獻唱個人單曲

MIRROR巡唱進入最後倒數，前晚澳門站首場，12子以團歌《Rocketstars》為演唱會揭開序幕，然後輪流獻唱個人單曲，陳卓賢唱《留一天與你喘息》，呂爵安（Edan）唱《E先生連環不幸事件》，陳瑞輝（Frankie）唱《皮思苦》，姜濤唱《黑月》，Anson Lo唱《My Life》，柳應廷（Jer）由《狂人日記》轉唱新歌《筆觸男孩憂鬱之死》。小組演出有江生（AK） 、王智德（Alton）及楊樂文（Lokman）合唱《Rebound》，邱傲然（Tiger）邊彈邊唱《Alright》，「大表波」邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）騷肌合唱《Fever》，最後由Jer與Jeremy合唱《人類群星閃耀時》，至中段另外10子上台大合唱。MIRROR隨後唱《WE ALL ARE》、《One and All》、《IGINITED》、《一秒間》、《BOSS》及《Catch A Vibe》，台下歌迷大叫MIRROR及跟住唱。Lokman不斷提醒歌迷，稱巡唱尚有3晚便完結，大家記得要盡情投入，與MIRROR創造難忘快樂的時刻。

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