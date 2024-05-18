明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR澳門站首場 姜濤帶病上陣 Anson Lo反擊濃妝論：不感羞恥

MIRROR澳門尾站加送團歌驚喜 與歌迷留下難忘時刻

【明報專訊】MIRROR一連4場《 FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024‧MACAU 》前晚在澳門銀河綜藝館開鑼。今次是MIRROR世界巡唱最終站，encore彩蛋環節特意改為團歌向觀眾送驚喜。姜濤開騷前患感冒帶病上陣，希望快些好起來，並騷手臂相展示減肥成果。盧瀚霆（Anson Lo）被盧覓雪在電台節目指化妝太濃，連環發關於化妝話題的帖文反擊，認為以艷麗造型走上舞台不為此感羞恥，稱負面的人會無緣無故貶低討厭的人。

娛樂組

姜濤前晚完騷後在社交網透露患感冒，並分享多張露手臂照片，留言為自己打氣說︰「最後三場！感冒給我好起來！」不少網民祝早日康復，亦有粉絲焦點落在他的手臂，「手臂，係咪病咗要散熱」。有讚他減肥有成績，「終於練到有點成果，巡迴演唱會尾場派點福利吧」。

盧覓雪言論惹神徒不滿

Anson Lo被盧覓雪的「濃妝論」激得罕有反擊，事因日前商台節目《在晴朗的一天出發》主持阮子健講到日本牛郎的妝容時說：「個個牛郎個頭gel起，又金又紫，個妝又化到好濃。」另一主持盧覓雪說：「濃過Anson Lo？」阮子健聞言說：「濃過好多人啦！」Anson Lo之後在社交平台連環上載有關化妝話題帖文反擊，同時又貼素顏、淡妝及化妝出騷的相片，又引用歌曲《ON》和《My Life》英文歌詞訴心聲，再貼出自己的化妝袋逐一介紹，並以英文表示前晚以艷麗造型走上舞台，「我不為此感到羞恥。是的很合理，我正在做我喜歡的事」。盧覓雪言論惹不少神徒（粉絲暱稱）不滿，Anson Lo安撫神徒道：「她一直在說，我們繼續走，走到她幾乎看不到我們背後地方。我們知道一開始，就一如既往手拉手前進，把別的話都放在那裏，我們會走出去，過最好生活，忠於我們熱愛的一切。」他表示負面的人，會無緣無故貶低他們已經討厭的人，「根本沒有人有時間去關心自己不喜歡的人，更別說批評別人妝容。說到底，那只是化妝」。

12子輪流獻唱個人單曲

MIRROR巡唱進入最後倒數，前晚澳門站首場，12子以團歌《Rocketstars》為演唱會揭開序幕，然後輪流獻唱個人單曲，陳卓賢唱《留一天與你喘息》，呂爵安（Edan）唱《E先生連環不幸事件》，陳瑞輝（Frankie）唱《皮思苦》，姜濤唱《黑月》，Anson Lo唱《My Life》，柳應廷（Jer）由《狂人日記》轉唱新歌《筆觸男孩憂鬱之死》。小組演出有江生（AK） 、王智德（Alton）及楊樂文（Lokman）合唱《Rebound》，邱傲然（Tiger）邊彈邊唱《Alright》，「大表波」邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）騷肌合唱《Fever》，最後由Jer與Jeremy合唱《人類群星閃耀時》，至中段另外10子上台大合唱。MIRROR隨後唱《WE ALL ARE》、《One and All》、《IGINITED》、《一秒間》、《BOSS》及《Catch A Vibe》，台下歌迷大叫MIRROR及跟住唱。Lokman不斷提醒歌迷，稱巡唱尚有3晚便完結，大家記得要盡情投入，與MIRROR創造難忘快樂的時刻。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕濃妝論 盧覓雪 姜濤 盧瀚霆（Anson Lo）

上 / 下一篇新聞